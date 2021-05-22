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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Fast and Furious 9

Fast and Furious 9 .. فان ديزل يطلب مبلغ خيالي لأستكمال سلسلة افلام السيارات

Fast and Furious
Fast and Furious 9

يتم الان عرض فيلم فاست آند فيوريس Fast and Furious 9 في العديد من دول العالم ، وبالطبع يبدو الفيلم اكثر جنونا من الاجزاء الماضية وانتشرت اخبار مؤخرا تفيد بطلب فان ديزل بمبلغ 50 مليون دولار لإكمال السلسلة كحق امتياز تجاري.

فان ديزل بصفته الممثل الرئيسي ورئيس شركة إنتاج السلسلة، يعتقد أن قوة نجمه وتأثيره يستحق هذا الاستثمار الضخم وان يجب ان يكون لة نصيب الاسد من النجاحات و الاموال . 

يأتي الجزء التاسع من سلسلة فاست آند فيوريس القادم Fast and Furious 9 بالعديد من السيارات المميزة، لكن السيارة الأبرز هي دودج تشارجر الأسطورية المملوكة لبطل السلسلة فان ديزل حيث حصلت على تعديلات غير اعتيادية .  

 وحصلت السيارة دودج تشارجر الأسطورية في Fast and Furious 9 على محرك وسطي V8 هيلكات سوبرتشارجد، بالإضافة إلى جنوط برونزية وشارات برونزية في الخلف وحول الشبك والمصابيح الأمامية، وبالتأكيد كلف تركيب المحرك الوسطي على سيارة العضلات الكثير من الأموال .

وقام منتجو فيلم Fast and Furious 9 بدفع مبلغ 15,000 دولار للحصول على محرك صندوقي والترقيات اللازمة لتركيبه على السيارة، ويذكر أن محرك هيمي سعة 6200 سي سي من موبار تم تطويره بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بثمانية سرعات ونظام دفع خلفي.

فان ديزل فاست فيريوس fast and furious 9 مغامرات السيارات

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