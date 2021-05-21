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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هاتشباك

أصغر 5 سيارات في السعودية .. صور

كيا بيكانتو 2021
كيا بيكانتو 2021

يبحث بعض محبي السيارات خصوصا السيدات عن السيارات الصغيرة حجما ليتمكنوا من التحكم فيها بشكل أسهل وأسرع لأن السيارات الكبيرة تتطلب مهارات خاصة وفي هذا السياق نعرض عليكم أصغر 5 سيارات في السعودية . 

 

أصغر 5 سيارات في السعودية : 

 

سوزوكي بالينو 

و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع لن ينتج قوة 95 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، و يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تصل لـ 11.6 ثانية.

 

 سوزوكي سويفت  

تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم، بينما زودت بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من نقلات.

 

كيا بيكانتو 

تستمد كيا بيكانتو قوتها من محرك بسعة 1200 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سعرات، بينما يقدر عزم المحرك بقوة قدرها 83 حصان، و 122 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى قدرها 161 كيلومتر/ساعة.

 

 تويوتا ياريس 

تضم السيارة نسختين من المحركات، الأول بسعة 1300 سي سي، و الاخر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 105 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تبلغ 175 كيلومتر /ساعة مع ناقل أوتوماتيكي السرعات من طراز CVT.

 

فيات 500 

تحتوي السيارة على محرك سعة 1400 سي سي، بقوة 101 حصان، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 5 سرعات، و زودت السيارة بمكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و نظام الثبات الإلكتروني ESP.

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