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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رحيل النجم الكوميدي سمير غانم

ثالوث الكوميديا يفقد أخر أضلاعه.. وفاة سمير غانم يرسم مشهدا حزينا بعد فترة من الضحك

سمير غانم - ثلاثي
سمير غانم - ثلاثي أضواء المسرح

ليس فريقًا فنيًا ثلاثيًا فقط، ولكنه ثالوثُا للكوميديا، يكمل بعضه الآخر، فتعود الجمهور على تلقي وجبة الأضحاك من خلالهم، وجاءت وفاة النجم الكوميدي سمير غانم، لتنهي رحلة ثلاثي أضواء المسرح الذين أثروا شاشة السينما وخشبة المسرح بالعديد من الأعمال الكوميدية خفيفة الظل التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم.

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تكوين فريق ثلاثي أضواء المسرح 

كون سمير غانم فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع كل من: «وحيد سيف، عادل نصيف»، إلا ان كلا منهما انسحب، وانضم لسمير اثنين غيرهما، و هما: «جورج سيدهم، والضيف أحمد» ليكونوا أهم فرقة مسرحية في مصر. 
فريق ثلاثي أضواء المسرح هي اشهر الفرق التي ظهرت في تاريخ الفن المصري فقد اكتشف موهبتهم المخرج الراحل محمد سالم ففي بداية الستينيات من القرن الماضي اعجب بقدرات الفنان جورج سيدهم ثم الفنان سمير غانم وعندما اقترحوا عليه انضمام الفنان الضيف احمد لم يقتنع به في بادئ الامر ولكن بعد الحاح منهم وافق سالم علي ضمه اليهم.

 

سر اسم ثلاثي أضواء المسرح 

وكشف الفنان سمير غانم، في حوار سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، سر تسمية فريقه بـ«ثلاثي أضواء المسرح» بهذا الاسم، مشيرا إلى أن محمد سالم مخرج المنوعات، هو من اكتشف الفريق.

وأضاف غانم، أن المخرج كان لديه برنامج باسم أضواء المسرح، فأطلق على الفريق اسم ثلاثي أضواء المسرح، موضحًا أن فريقه شارك في أعمال فنية عدة مع المخرج محمد سالم.

 

مشوار ثلاثي أضواء المسرح 

استمرت الفرقة في عملها وتالقها فقد قدمت الاعمال المصرية الكوميدية من المسرحيات والاسكتشات الناجحة سواء علي خشبة المسرح او في الاذاعة والتليفزيون منها: مسرحية طبيخ الملائكة ،فندق الاشغال الشاقة ،واهلا يا دكتور زالرجل اللي اتجوز مراته وايضا نجحوا علي شاشة السينما فقد تالقوا بلونهم الجديد المميز مثل فيلم شنطة حمزة الزواج علي الطريقة الحديثة و شباب مجنون جدا.

لم يدرسوا في المعهد العالي للتمثيل بل استطاعوا الظهور والنجاح بل والتأثير في الحمهور من خلال موهبتهم الفنية التي استطاعت ان تفرض نفسها رغم الصعاب ولكن بعد رحيل الفنان احمد ضيف عام 1970 لم تستمر الفرقة الا في تقديم عملين فقط وهما مسرحية المتزوجون ومسرحية اهلا يا دكتور عام 1981 ليتم اعلان عن انفصال الفرقة وعمل كل فنان بمفرده.

 

أخر ما قاله الفنان سمير غانم عن ثلاثي أضواء المسرح 

قال الفنان  سمير غانم، إنه بعد الانتهاء من دراسته للثانوية العامة اصطحبه والده للتقديم في كلية الشرطة نظراً لكونه كان ضابط شرطة ويتمنى أن يصبح ابنه مثله .

تابع سمير غانم ، خلال لقائه مع الإعلامية "وفاء الكيلاني" فى برنامج "السيرة" ، أن أول من لفت نظر سمير غانم لأن يصبح ممثلاً وقال له "هتبقي كويس" ، كان الضيف أحمد ، معقباً قائلاً : أنا استغربته جدا لأن مثلا هو أول لما حد يشوفه يضحك لوحده وجورج قلبوظ لو هز هزتين الناس هتضحك لكن أنا ليه.

أضاف سمير غانم، أن من حظ المجرمين أن ما طلعتش ضابط شرطة لأنى كنت طيب والضابط لابد أن يكون حازم لأنه بيطبق القانون ، لافتاً أنه قام بدور ضابط شرطة مرة واحدة فقط وقام بضرب النار على نفسه وذهبوا به للمستشفى فى الحال.

 

رحيل الضيف أحمد بداية نهاية ثلاثي أضواء المسرح

كان وفاة الفنان الضيف أحمد، بداية النهاية لفريق ثلاثي أضواء المسرح، إذ فقد الفريق ضلعًا هامًا له، ولم يتم دخول فنان آخر بدلًا منه، فبدأ كلًا من سمير غانم وجورج سيدهم، يقدمون أعمالًا بعيدة عن الفريق الذي جمعهم. 
قبل ساعات من وفاة الضيف أحمد، كان قد جاء من السفر من الأردن برفقة زميليه جورج سيدهم وسمير غانم، بعدما حضروا حفل زفاف شقيقة الملك حسين، ملك الأردن آنذاك، وكانوا أيضا شاهدوا عرض فيلمهم الأخير المجانين الثلاثة في إحدى دور السينما في عمان.
وعندما عاد الضيف أحمد برفقة ثلاثي أضواء المسرح، اتفقوا على القيام بالبروفة الأخيرة لمسرحية الرجل اللي جوز مراته، والتي كانت من إخراجه وكان يجسد فيها دور شخص ميت وكان يجب عليها أن يوضع في نعش في ذلك المشهد وهو ما حدث بالفعل.
بعدها توجه الضيف أحمد إلى منزله، والإرهاق يظهر عليه بصورة غير عادية، وقال لزوجته نبيلة مندور إنه يستشعر إجهادًا وضيقًا في التنفس، واستراح على السرير فتضاعف الألم عليه ولم يحضر الطبيب الذي طلبته زوجته، فأسرع به الجيران إلى مستشفى العجوزة، لكنه أسلم الروح إلى ربه وهو في الطريق قبل أن يصل إلى المستشفى، ليرحل عن عالمنا في 16 أبريل 1970.

 

قصة انفصال سمير غانم عن جورج سيدهم 

وروى الفنان الراحل جورج سيدهم، في لقاء متلفز قديم، تفاصيل انفصاله الفني عن سمير غانم، قائلًا: «اننا لم ننفصل عن الفرقة ولكن أراد سمير غانم غانم ان يخوض تجربة بعيدا عن فرقتي المسرحية التي قدمت بإنشائها وهو له كل الحرية فى هذا القرار وفى حالة رغبته الشديدة للعودة لفرقتي فانني ساكون سعيدا».

وأضاف جورج سيدهم قائلا: «سر تأخر زواجى هو ان لا يوجد فتاة يمكن ان تتحملني خاصة أن حياتى صعبة للغاية لأن الفنان له طبيعته الخاصة ولا يمكن أن يتعايش معها إلا فتاة صبورة الى حد بعيد».
 

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