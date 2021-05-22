هند النعسانى عن وفاة سمير غانم : هتفضل سيرته مستمرة لأجيال قادمة ..فيديو

تناول برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، في فقرته الأولى ، نقاشا لأبرز الموضوعات التي حدثت ، خلال الأيام الماضية .

وقالت الإعلامية هند النعسانى ، إن الفنان سمير غانم استطاع أن يلمس كل شخص خلال مراحل عمره المختلفة ، متابعة أنه لا يوجد شخص لم تضحكه إفيهاته وكان أدائه سهل ممتنع وبيسعد الناس .

وأردفت "النعساني " : كلنا تأثرنا بيه في مراحل عمرنا المختلفة وهتفضل سيرته مستمرة لأجيال طويلة وعلى أجيال قادمة من خلال أعماله .



وقد سيطرت حالة حزن ومشهد جنائزي، على الوسط الفني بعد رحيل النجم الكوميدي سمير غانم، الذي شكل أعمالًا فنية خالدة ستبقى في ذاكرة الجمهور على مدار سنوات، كما ظلت أفيهاته أقوالًا مأثورة في العديد من المواقف التي تتكرر مع مرور الوقت، ونرصد فيما يلي أبرز هذه الإفيهات التي ستبقى خالدة: