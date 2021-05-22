أبرز إفيهات صنعها النجم الكوميدي سمير غانم.."انا عندي واحد صاحبي متجوز بقاله 3 سنين ولا فتح بقه بس اتجنن وجاله تخلف عقلي"

رحيل النجم الكوميدي سمير غانم

حالة حزن ومشهد جنائزي، سيطر على الوسط الفني بعد رحيل النجم الكوميدي سمير غانم، الذي شكل أعمالًا فنية خالدة ستبقى في ذاكرة الجمهور على مدار سنوات، كما ظلت أفيهاته أقوالًا مأثورة في العديد من المواقف التي تتكرر مع مرور الوقت، ونرصد فيما يلي أبرز هذه الأفيهات التي ستبقى خالدة:

فطوطة وسمورة

من منا لا يعلم فطوطة من الجيل الحالي والجيل السابق، وهي الشخصية الأبرز التي لعبها النجم الكوميدي سمير غانم، دخل بها قلوب الكبار والصغار في تلك الفترة، ليس لأن فوازير «فطوطة» كانت نقلة فنية في بداية الثمانينات، تحدت الأمكاينات الإنتاجية المتاحة وقتها وظهر النجم الكوميدي بشخصيتين الأولى بشكله الطبيعي باسم «سمورة» والثانية بشكل مصغر باسم «فطوطة»، وكان صعبًا وقتها اخراج هذه المشاهد.

وزاد من إبداع في شخصية «فطوطة»، هو الأداء المحكم للنجم سمير غانم، سواء كان الأداء الحركي، أو الصوتي، مع التفاصيل الخارجية للشخصية من حيث لون البذلة الخضراء والجزمة الصفراء الضخمة، والببيونة السوداء الكبيرة، فكل هذه التفاصيل كان كفيلة للأضحاك قبل أن يمطرنا الفنان بأفيهاته المميزة.

وكانت الجملة الأشهر في فوازير «فطوطة» هي الجملة الختامية في حلقات أخر أجزاءه، وهي: «أشوفكم امبارح» تلك المقولة التي خبرجت كتعبيرًا كوميديًا مبتكرًا يتناسب مع مواقف كثيرة حتى الآن.

فيلم يا رب ولد

ولعب النجم الكوميدي سمير غانم في هذا الفيلم شخصية باسمه الحقيقي «سمير»، وكان أبرز أفيه له هو: «تعيش انت يا حج .. والله ما عندي أهل لو عندك انت هات»، وذلك في المشهد الذي جمعه بالفنان الراحل فريد شوقي (محمد الأسيوطي)، حينما تقدم لخطبة ابنته صفاء (إسعاد يونس)، وحده وبدون أهله.



مسرحية المتزوجون

وكانت مسرحية المتزوجون هي أكثر دسامة بالأفيهات التي لا تزال تستخدم في «الكوميكسات» حتى الآن، ومنها: «انا عندي واحد صاحبي متجوز بقاله ٣ سنين ولا فتح بقه ولا أتكلم كدا.. بس اتجنن وجاله تخلف عقلي»، وأيضًا «فشر إحنا مساكين يا روحى»، وأيضًا «العريس متين والعروسة متينة»، و«كل بروتين والعب في الطين».

فيلم الزواج على الطريقة الحديثة

وكان أبرز هذه المشاهد، هو تعليقه على مباراة لكرة القدم على الشاطيء، وقال فيها:«الكورة فين »، و«قريت في مجلة أجنبة».

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر اليوم الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.

ورصدت عدسة صدى البلد، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

رحلة سمير غانم

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.