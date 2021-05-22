كان ملاك ماشي على الأرض .. مخرج مسلسل "يوميات زوجة مفروسة " : كان بيصرف على ناس وبيساعد غيره |شاهد

قال المخرج أحمد نور ، مخرج مسلسل " يوميات زوجة مفروسة " ، إن أعمال الراحل سمير غانم ستظل خالدة مثل أعمال العمالقة الذين سبقوه ، أمثال إسماعيل يس وغيره .

وأضاف المخرج أحمد نور ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الراحل سمير غانم كان متميزا في الارتجالات ، وإذا أعيد المشهد أكثر من مرة في كل مرة يؤديه بطريقة .

وتابع : كانت موهبة ربنا مديها له وحده دون غيره ، وهو كان ملك وأسطورة في الكوميديا التلقائية ، وكان بيقولي سبني أنا أقول وده اللي كنت ببقا عاوزه .

وأكمل : “عنده طاقة لا تكرر وربنا اداله ليه مخصوص ، ومش عاوزه أتكلم عن فنه لأن فنه بيتكلم عن نفسه ، وكل الناس عارفه مين سمير غانم” .

وأردف أن شخصية سمير غانم كانت شديدة الكرم ، واللي في جيبه مكنش ليه ، وكان فاتح بيوت وبيصرف على ناس ، كأنه ملاك ماشي على الأرض .