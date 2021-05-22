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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يوم واحد

تحرير 225 محضر مخالفة مواعيد غلق المحال والمقاهى وعدم ارتداء كمامة بأسيوط

حملات متابعة غلق
حملات متابعة غلق المحال التجارية والمقاهي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان الحملات المكثفة التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية بمراكز واحياء المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءا. 

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة اسفرت عن تحرير 225 محضر متنوع لعدم التزام بمواعيد الغلق وعدم ارتداء كمامة وفض سرادقات عزاء وافراح خلال يوم واحد تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

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واشار المحافظ  في- بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – الى انه قد تلقى تقريرًا من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة بيان بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد لتنفيذ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمقاهى والتى بلغت 225 محضر متنوع وتمثلت فى محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم ارتداء كمامة واقية ومحاضر نظافة وبيئة وإشغالات وفض أسواق وأفراح وسرادقات عزاء .
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بضرورة اليقظة التامة وتكثيف الجهود لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون او تقاعس طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.


وجدد سعد مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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