وكيل تعليم الشيوخ: وقف إطلاق النار في غزة إنجاز تاريخي لمصر

قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب “حماة وطن”، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية يعد إنجازا كبيرا وتاريخيا للدولة والدبلوماسية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار.

وأكدت "مصطفى" فى بيان أصدرته اليوم، السبت، أن الرئيس السيسى بذل جهوداً جبارة خلال الأيام الماضية للتوصل إلى القرار، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم الرؤية الواضحة والحاسمة للرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين خاصةً أن الرؤية تقوم على قرارات الشرعية الدولية ممثلة فى الأمم المتحدة ومجلس الأمم والواقع الفعلى لهذا الصراع والتى تتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وثمنت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، حرص القاهرة على إيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة، مؤكدة أن ذلك الأمر يأتى فى إطار التحرك من الدبلوماسية المصرية والحرص الحقيقى من مصر على تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقالت إن الاتفاق التاريخى الذى تم برؤية وصياغة مصرية حظى باهتمام إقليمي وعربى ودولى واسع النطاق، منوهة بأن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدور التاريخى والمحورى لمصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية لا غنى عنه لأنه هدفه الحقيقى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.