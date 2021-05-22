وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

تبحث الكثير من النساء عن وصفة طبيعية للشعر الجاف بحيث تساعدهن فى إعادة جمال شعرهن والتخلص من مظهر الشعر الهايش والمقصف.

وتفضل النساء استخدام وصفة طبيعية للشعر الجاف عن استخدام المستحضرات التجميلية والكريمات الصناعية لتجنب التعرض لأى آثار ضارة قد تنتج من المنتجات المصنعة.

نعرض لكم وصفة طبيعية للشعر الجاف تعمل على ترطيبه وإعادة حيويته وذلك نقلا عن موقع “healthshots”.

مكونات وصفة طبيعية للشعر الجاف:



4-5 لوز

1 موز

2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة عمل مكونات وصفة طبيعية للشعر الجاف:



نقع اللوز في الماء لبضع ساعات. سيؤدي ذلك إلى تليينها وتسهيل تكسيرها. يمكنك استخدام الخلاط أو الهاون والمدقة لعمل عجينة من اللوز.بعد ذلك ، يُهرس الموز ويُضاف إليه معجون اللوز.

أضف ملعقتين صغيرتين من الزبادي إلى هذا المزيج، ثم امزجي هذه المكونات معًا حتى تحصل على قوام يشبه العجينة.



يمكنك ضبط كمية الزبادي حسب طول شعرك، علاوة على ذلك ، فإن الزبادي غني أيضًا بمحتوى الدهون وسيعزز التأثير المرطب للموز واللوز

كيفية استخدام وصفة طبيعية للشعر الجاف:



الخطوة 1: قم بإنشاء أقسام وقم بتطبيق قناع الشعر على كل خصلة على حدة. الهدف هو وضع قناع الشعر هذا على جذورك وكذلك على طول شعرك ، بحيث تغطي الرأس بالكامل.

الخطوة 2: تغطية الشعر بقبعة الاستحمام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك غمس المنشفة في الماء الساخن وعصرها لإزالة الماء الزائد. عندما تقوم بتغطية رأسك بهذه المنشفة ، فأنت تقوم بتبخيرها بشكل أساسي ، مما يعزز امتصاص قناع الشعر هذا.

الخطوة الثالثة: اتركي قناع الشعر لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.

تأكدى من استخدام هذه الوصفة لعلاج الشعر الجاف بانتظام وإبعاد خصلات شعرك عن جميع أنواع المشاكل التى يمكن أن تتعرض لها.