حورية فرغلي: اتعملي سحر بالمرض وعدم الخلفة

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها تعرضت للسحر من قبل ولكنها لا تخشى منه، موضحة أن السحر كان مكتوب فيه اسمها وان تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الخلف وتفقد زوجها وعملها.

وأضافت "فرغلي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة"، أنها في مرة من المرات شعرت بإعياء شديد أثناء تصوير أحد المسلسلات وزاد وزنها في تلك الفترة بدون سبب واضح.

وتابعت حورية فرغلي، أنها لجأت لأحد الشيوخ المعالجين، وتفاجأت بوجود سحر مكتوب بطلاسم في حديقة بيتها باللون الأحمر، مؤكدة أن الشيخ المعالج رفض ذكر الفاعل لهذا العمل، قائلة: "منه لله اللي عملي العمل ومش عايزه اعرفه، وانا مليش مشاكل مع احد نهائياً".