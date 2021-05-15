حورية فرغلي: الاختيار٢ ولعبة نيوتن الأفضل في رمضان

أفضل المواسم خلال السنوات الماضية

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أن السباق الرمضاني الماضي من أفضل المواسم خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه كان فيه أعمال في غاية الروعة والقوة وكل شيء، وكانت تتمنى أن يكون لها دور مؤثر.

وأضافت فرغلي، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى، أن مسلسل "الاختيار ٢" و "لعبة نيوتن" من أفضل الأعمال الفنية في شهر رمضان الماضي ، والذي قدم اعمل جيدا، مؤكدة أن دور الفنان الرائعة منى ذكي والتي تحبها كثيرا.

واشارت الفنانة حورية فرغلي، إلى أنها تفضل العمل مع المخرجين الذين يقدرون موهبتها الفنية، مضيفة أنه :"محبش اشتغل مع مخرجين يجبره حد مستواه ضعيف ويحطهم أعلى مني".

وأوضحت حورية فرغلي، أن مسلسل "ساحرة الجنوب" ومسلسل "حكايات بنات" من الأعمال المحبوبة لدىها كثيرا، لافتة إلى أنها تذاكر الشخصية التي تقدمها بكل جوانبها ومن خلال المتابعة الدقيقة للشخصية.

ونوهت الفنانة حورية فرغلي، إلى أنها تحب معظم أعمالها الفنية خاصة القشاش، وسالم ابو أخته، وعبده موتة، وقلب الأسد، وكلمني شكرا.