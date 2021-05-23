نفسي يكون ليا طفل.. حورية فرغلي تروي أصعب لحظات مرت بها في حياتها

اتبنيت طفل وبعد ما عشت معاه 6 سنوات والدته اخدته وهربت

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن أصعب لحظات مرت بها في حياتها، ومدى حبها للأطفال، مضيفة إنها تبنت طفلا وبعد أن عاش معها 6 سنوات، والدته هربت به.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة"، إنها لم تقم بعملية جراحية لاستئصال الرحم، مؤكدة أنها استأصلت الورم فقط، ولكن الرحم لا يتحمل وجود طفل بداخله.

وتابعت حورية فرغلي: "كان نفسي يكون ليا طفل يكون حته مني في الدنيا، ولما أموت في يوم من الأيام يقرأ لي قرآن ويدعو لي، واستثمر فيه تربية صالحة ترضى ربنا.. أنا بحب الأطفال جدا".

وأوضحت أنها تنبت طفلا لسيدة كانت تعمل عندها، بعد هروب والده بعد علمه بحملها منه، وقررت تبنيه، وفي نفس الوقت تعيش أمه معه وتربيه معها.