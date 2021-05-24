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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 5/24 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛لذلك إليك توقعات الأبراج لـ حظك اليوم الأثنين 24 مايو 2021، وفقا لما نشره خبيرة الأبراج نور فيصل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 
 

برج الحمل


مهنياً:  حتى لا تصاب بخيبة أمل ، هدأت عواصف الأيام القليلة الماضية ، وارتفعت معنوياتك ، وسادت أفكارك هدوءًا نسبيًا.


عاطفياً: أنت تختار الوقت المناسب للتعبير لشريكك عن مدى ارتباطك به ، وما يشعر به بالراحة والراحة حيال العلاقة بينكما.
صحياً:  لا ترمي نفسك في متاهات بنتائج مجهولة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-5-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا


برج الثور


مهنياً: هذا اليوم يجلب لك منصبًا جديدًا كنت تتوقعه وهذا يجعلك أكثر فخراً بنفسك.
عاطفياً: تمارس سحرك على شريكك وتحصل عليه لأنك تدرك نقاط ضعفه بالنسبة لك.
صحياً: حاول القيام بأكثر من مرة في الأسبوع بتمارين خفيفة لا بأس بها من الناحية الصحية

برج الجوزاء

 

مهنياً: يمكنك الاستعانة بخبراء قريبين لتنفيذه ومساعدتك على عدم وضعه موضع التنفيذ.
عاطفياً: يمكنك تلقي دعوة إلى إحدى المناسبات الاجتماعية التي ستلتقي خلالها بشخص يجذبك بسرعة.

صحياً: كوني حذرة وانتبه لصحتك وصحة زوجك أو زوجتك ، يمكنك القلق بشأن ما يتعلق بشخص قريب منك.
 

برج السرطان

مهنياً:  يوم مناسب للعمل سويًا. يمكن أن يكون الجو متوترا. ركز جيدًا ولا ترتجل.


عاطفياً: يمكنك الاستمتاع بلحظات ممتعة مع من تحب إذا كنت قريبًا ، لكن احذر من الأشخاص ذوي النوايا الكاذبة.


صحياً: لا تجازف في أي مجال حيث أن التهور قد يؤدي إلى مشاكل صحية أو حوادث مؤسفة.
 

برج الأسد

مهنيًا:  تقابل اجتماعات واعدة جدًا تكون بمثابة حافز مهم لتطوير أدائك وإنتاجك ، وسيكون يومًا مهنيًا مثمرًا.


عاطفياً: يمكن أن تتصرف مع شريكك بطريقة عدوانية أو وقحة ، فابق على اتصال بهذه المشكلة.


صحياً: حاول زيارة الأقارب على الجبل والمشي في الطبيعة لقضاء حاجتك والتخلص من القلق بشأن العمل.

 

برج العذراء


مهنياً: يمكنك إقناع الهيئات الرسمية أو الاجتماعية أو المهنية بمعارضة تحركاتك ويبدو أن الأمور مريحة للغاية.


عاطفياً: تجنب المناقشات مع شريكك لأن ذيولها يمكن أن تكون طويلة ومريرة.


صحياً: كل ما هو مطلوب منك للحفاظ على صحتك صحية وصحية ومحاولة ضمان جودة طعامك الصحي.

برج الميزان


مهنياً: بدءاً من اليوم ، سيتحقق الحلم ما كنت تخطط له منذ فترة طويلة. إنها فترة عمل جيدة ، لذا كن أكثر انضباطًا وتنظيمًا وتركيزًا جيدًا.


عاطفياً: الجو الإيجابي يسيطر على هذا اليوم خاصة أن الشريك مقتنع برأيه في أساسيات العلاقة بينكما.


صحياً: أفضل ما في الاستقامة هو أمر عاجل عزيزي ، تابع مشاريعك الصحية اليوم ، قبل غد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18/5/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج العقرب


مهنياً: ي الحوافز كثيرة والعواطف المهنية جيدة ، وهناك مفاجأة سارة في الطريق لك.
عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها ولكن الصورة النهائية لم تتضح بعد ، فحاول رسم سماتك
صحياً:  عليك التوازن بين العمل والتمارين الرياضية

برج القوس

                     
مهنياً: لقد سئمت عقلياً من فشل بعض مشاريعك التي علّقت عليها آمالاً كبيرة.
عاطفيا: الحبيب يعبر لك عن يأسه لإصلاحك ومساعدتك على توضيح مشاعرك ، فحاول احتوائها يا عزيزتي قبل أن تضيع.
صحياً: تشعر ببعض الإرهاق العضلي ، والسبب هو الإرهاق الشديد الذي تعاني منه في العمل
 

برج الجدي


هنياً: تولد عودة المياه لمجاريك رضى وثقة كبيرين بينك وبين زملائك في العمل ، كما تساعد هذه البيئة في ازدهار الربحية ونجاح المشاريع.
عاطفياً: إذا كنت عازباً أو منفصلاً ، يجب أن تنسى الماضي ولا تتعثر في الذكريات ، وتحاول إيجاد شريك جديد يفهمك ، بجانبك ويدعمك

صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند الضرورة لأن الوقاية تقضي على المخاطر وتذكر أوقية من الوقاية خير من قنطار علاج
 

برج الدلو


مهنياً: يقدر الآخرون تفانيك وتفانيك في العمل ، ولديك تأثير كبير وتستمع باهتمام لما يقال لك ، وهو ما يجعلك اليوم محور اهتمام الجميع في عملك.
عاطفياً: تفكر في مشكلة زوجية أو شراكة أو تعيش في علاقة رومانسية أو تسعد بإيماءة من تحب ، لذا حاول الاستمتاع بأي شيء إيجابي على المستوى العاطفي في هذا اليوم
صحياً: الإدمان على التدخين والكحول للتخلص من مشاكلك يزيد الأمور سوءاً ويهمل صحتك على أكمل وجه.
 

برج الحوت

  
مهنياً: قد تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد إجراء التحسينات ، لكن التقدم مهم لبيئة مثمرة ، وهناك أخبار سارة اليوم على المستوى المهني.
عاطفياً: يستطيع الشريك الضغط لتوضيح الأمور المستقبلية ، فكن مستعداً لذلك وحاول أن تفهم مطالبه واشرح له بهدوء ، بعيداً عن العصبية.
صحياً: لا تدع الأفكار السوداء تسيطر عليك وتجعلك تشعر بالخوف من أي مرض ، فالرياضة هي الحل الأفضل
برج القوس حظك والأبراج اليوم الأثنين 24-5-2021 عبير فؤاد

برج الأبراج خبيرة الابراج برج الثور برج العذراء برج الميزان

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