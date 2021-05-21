توقعات الأبراج الجمعة 21- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 21-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.
مهنيا: الشمس في برجك تمنحك قدرة على الإقناع والإنجاز، وتدفعك لتنمية أعمال.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم مع البعض مما يعكر صفو مزاجك.. حاول أن تكون لبقا.
عاطفيا واجتماعيا: تنافر القمر ونبتون قد يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك ويعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في البيع والشراء واهتم بمراجعة خطواتك في العمل تجنبا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يدعمان علاقتك بالأصدقاء وبمن تحب، فقط لا تتسرع اليوم في كلامك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تتألق بحديث بليغ وحضور رائع وتفرض إرادتك بذكاء.
عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بأخذ وقت كافي من الراحة.. اعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بدعم الأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل.
عاطفيا: المريخ في منزل الحظ يمنحك طاقة عاطفية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مستعدا للعمل بدقة وحذر وابتعد عمن يريد إحباطك أو استفزازك.
عاطفيا وعائليا: تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون لبقا، وفي نفس الوقت يقظا
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك، فقط احمِ حقوقك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي اليوم قد يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك قد يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تتسرع في قراراتك وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق.. قد تشغلك ألغاز تحيرك، وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب