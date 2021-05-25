"اقتراحات النواب” تناقش اقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبري تناغة بالقوصية بمحافظة أسيوط

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اقتراح برغبة ، و المقدم من النائب ابراهيم نظير نائب أسيوط بشأن إنشاء كوبرى علوي بقرية تناغة مركز القوصية بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي لخدمة ٣٠٠ ألف مواطن ليمر أعلى الترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد، اسوة بكوبرى منقباد الجاري إنشاؤه .

و أوضح “ نظير” أنه سوف يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في القوصية خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة وسوف سيقضي تماما على التكدس والزحام المروري وسيسهم في فك الاختناقات المرورية بمداخل القرى وسوف يخدم قرية فزارة وتناغة والقصير ودير القصير والطامية والعديد من العزب والقرى التابعه لجنوب ديروط مثل قرية مسارة وقرية نزلة المختوم .



وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال.



وانتهى الإجتماع إلى اصدار قرارا بتشكيل لجنة لمعاينة موضع الكوبرى المزمع إنشاؤه فى خلال خمسة عشر يوما وللحصول على موافقة السيد الفريق كامل الوزير - وزير النقل والمواصلات.