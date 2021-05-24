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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 جهة حكومية تصرف رواتب شهر مايو ..غدا

صرف رواتب
صرف رواتب

تستكمل وزارة المالية  صباح  غدا “الثلاثاء” عمليات صرف مرتبات الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية ، لليوم الثالث علي التوالي؛ ضمن عمليات صرف الرواتب للمجموعة الثالثة بالحكومة.

 

وأعلنت وزارة المالية بحسب تقرير صادر عنها واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ عن صرف رواتب المجموعة الثالثة بواقع أكثر من 11 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة عن شهر مايو الجاري، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين فى 17 وزارة وهيئة غدا.. تعرف عليهم

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أشار التقرير إلي أنه من بين  تلك الجهات  تتمثل وزارات " التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة" ، بخلاف الهيئات والجهات والمصالح التابعة علي مستوي الجمهورية.

 

كما تتضمن صرف رواتب عدد من الجهات المستقلة من بينها " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، باقي الجهات الادارية.

 

كانت وزارة المالية صرفت علي مدار يومين رواتب نحو 45 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة علي مستوي الجمهورية من فئات المجموعتين الأولي والثانية والتي حصلت علي رواتب موظفيها.

 

وتخطط وزارة المالية لصرف رواتب أكثر من 60 جهة ووزارة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة لموازنة الدولة بما في ذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية؛ علي مدار 5 أيام متصلة وعلي مستوي تصنيف 3 مجموعات.

 

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