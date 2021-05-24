نشرة أخبار العالم: فيروس جديد أشد فتكاً .. العالم يشيد بدور مصر المحوري .. اشتعال الأزمة بين أمريكا وإثيوبيا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

لا تخافوا لكن احذروا.. فيروس جديد أشد فتكا من كورونا يظهر قريبا .. تفاصيل

كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن البشرية ستواجه عاجلاً أم آجلاً جائحة جديدة أكثر خطورة من جائحة فيروس كورونا.

رغم تطبيع العلاقات .. الحزب الحاكم بالمغرب يرفض التعامل مع إسرائيل ويصفها بالإرهابية

عبر مسؤول في حزب العدالة والتنمية المغربي، عن رفض أي علاقة أو تعاون مع الدولة العبرية ، وذلك بعد مرور 5 أشهر على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

أمريكا تفرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا وتتوعد بالمزيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.

الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكينزي، اليوم الاثنين، أن الوجود الأمريكي في المنطقة يمنع إيران من ارتكاب الاعتداءات على حلفائها.



رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن بلاده ترى في مصر وقطر والدول العربية وأوروبا وواشنطن والأمم المتحدة شركاء في إعادة إعمار غزة.

وزير الخارجية الأردني: دور مصر كان جوهريًا في وقف العدوان على غزة

بحث وزيرا خارجية الأردن ومصر، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان، مستجدات القضية الفلسطينية والسُبل الكفيلة لإحياء عملية السلام.

مستشار رئيس الإمارات: دعمنا لجهود مصر في غزة يؤكد مركزية دورها بالمنطقة

أعلن مستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن اتصال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب وقف إطلاق النار في غزة يؤكد محورية الدور المصري في المنطقة.

بتوجيه من الرئيس.. شكري يتوجه إلى رام الله للتأكيد على مساندة الفلسطينيين

غادر وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، العاصمة الأردنية عَمّان متوجهًا إلى مدينة رام الله، تأكيدًا للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود، حيث يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

العاهل الأردني: نشكر مصر والرئيس السيسي على التوصل لاتفاق وقف إطلاق في غزة

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إنه يجب البناء على وقف إطلاق النار والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية لتفعيل المسار السياسي.

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

أصدرت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، بيانًا ردت فيه على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على مسؤولين إثيوبيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي.

وزير الخارجية من فلسطين: مستمرون في جهود إعمار غزة وتثبيت الهدنة بالقطاع

أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، استمرار دعم الأشقاء في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الفسفور الأبيض.. صحيفة بريطانية: إثيوبيا ترتكب جرائم حرب في إقليم تيجراي

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الأحد، أن الجيشين الإثيوبي والإريتري استخدموا مادة الفسفور الأبيض الحارقة خلال العملية العسكرية في إقليم تيجراي، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يرقى إلى جريمة حرب.

ماذا دار بين الرئيس الفلسطيني وسامح شكري في لقاء اليوم

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية سامح شكري.

بسبب إيران.. نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تعين رئيسا جديدا لجهاز الموساد، مشيرًا إلى أن مهمته الأولى هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

أشد فتكا من الأسود والأبيض .. ظهور عدوى الفطر الأصفر في الهند

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الإثنين، أن هناك خطرا كامنا جديدا في الهند، أكثر ترويعا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء، وهي إصابات ترتبط بالإصابة بفيروس كورونا.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يزور القاهرة.. ويؤكد: ممتن لدور مصر

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة اليوم الإثنين، عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى مصر.

إثيوبيا تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن إثيوبيا قد تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية التي تقضي بوقف الاستثمار مؤقتا في البلاد، حيث تعقدت خطط مجموعة "جلوبال بارتنر شيب" التي تضم شركة "فودافون" البريطانية للتوسع في أديس أبابا.

مهندس اغتيال فخري زادة .. تعرف علي رئيس الموساد الجديد

عين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رئيساً جديداً لجهاز "الموساد" وهو ديفيد بارنيا الذي تم اختياره بعد مشاورات بين نتنياهو والمدعي العام أفيخاي ميندلبليت ورئيس الموساد المنتهية ولايته يوسي كوهين.

سنقيّم علاقاتنا مع أمريكا .. بيان عاجل من إثيوبيا بعد عقوبات واشنطن

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الإثنين بياناً هاجمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية العقوبات الاخيرة التي وقعتها واشنطن على أديس أبابا، فضلا عن الموقف الأمريكي في أزمة سد النهضة.

أكثر من 500 موظف من حملة بايدن والحزب الديمقراطي يطالبونه بمعاقبة إسرائيل

وقع أكثر من 500 موظف سابق في حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي على رسالة مفتوحة صدرت اليوم “الإثنين”، تحث بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية الفلسطينيين و "محاسبة إسرائيل على أفعالها".

قوات عسكرية تعتقل رئيس مالي ورئيس الوزراء

أفادت وسائل إعلامية بإقدام قوات عسكرية تابعة للجيش المالي باعتقال رئيس جمهورية مالي باه نداو، ورئيس الوزراء الانتقالي المختار وان، عقب ساعات من إعلان تشكيل حكومي جديد أقيل فيه وزيرا الدفاع والأمن.

أبرزها الحظر الجوي..الاتحاد الأوروبي يقرر عقوبات عاجلة ضد بيلاروسيا

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم، أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا، بما في ذلك حظر استخدام المجال الجوي للاتحاد الأوروبي والمطارات.

استبعاد أحمدي نجاد ولاريجاني.. وكالة إيرانية تعلن أسماء مرشحي انتخابات الرئاسة

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية استبعاد مرشحين لانتخابات الرئاسة المرتقبية في إيران، بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.