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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد السبب .. مصطفى شعبان يكشف عن عادة اكتسبها بسبب ملوك الجدعنة

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

قال الفنان مصطفى شعبان أكتسب عادة شرب القهوة من خلال الفنان عمرو سعد أثناء تواجده فى لبنان لتصوير مسلسل “ ملوك الجدعنة ” . 

 

وكشف مصطفى شعبام خلال لقاءه خلال لقاء له ببرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر ، ان لم يكن يشرب القهوه مطلقاً على مدار عمره ، الا ان الفنان عمرو سعد جعله يتذوقها ، مما أدى الى اعتياده عليها .

 

ورد مصطفى شعبان عن الانتقادات التى وجعت لملوك الجدعنة قائلاً :  إننا لم نقدم البلطجة  في مسلسل “ملوك الجدعنة” ولكننا قدمنا الدفاع عن الحق والذي يتم من المواطن المصري الأصيل في الحارة الشعبية.

 

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وأضاف شعبان خلال لقاء له ببرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن وجود الفنان الراحل يوسف شعبان  خلال العمل قدم لنا توازن نفسي وفني غير عادي.

 

وتابع الفنان مصطفى شعبان أن أكثر مشهد كنت خايف منه مشهد خاصة عندما قرأت السيناريو فى لأننى قمت بعمل مشهد مشابه في مسلسل أيوب وكنت أرغب أن أجعل عمرو سعد هو من يقدم هذا المشهد.

 

وأشار شعبان إلى أن المخرج هو من يقوم برسم اللوحة والفنان هو لون في اللوحة  مؤكدا “لو انا اعتبرت انا اللوحة هخرج برة المهنية بتاعتي”.

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان يوسف شعبان الراحل يوسف شعبان ملوك الجدعنة برنامج الحكاية الفنان عمرو سعد مسلسل “ملوك الجدعنة”

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