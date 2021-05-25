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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطريقة سفينة.. مصطفى شعبان يقدم نصائح للمواطنين لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

الفنان مصطفى شعبان
الفنان مصطفى شعبان

قال الفنان مصطفى شعبان إن  من المشاهد الصعبة في مسلسل ملوك الجدعنة هو مشهد قتل عنتر قمنا بإعادته بسبب وجود شخص يرتدي كمامة أثناء التصوير.

 

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وأضاف شعبان خلال لفاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن تجربة الغناء اتبسطت بعدها ولم اقتنع حتى مع ادائي للأغنية.

 

ووجه الفنان مصطفى شعبان نصيحته للمواطنين على طريقة سفينة “اسمعونى التطعيم مهم جدا وانا مستنى دوري في التطعيم وشجعت اصحابي يتطعموا..خدوا مني”.

 

وأشار شعبان إلى أن لي صديق أكد لي أن تلك المرحلة أحصل على أي تطعيم معلقا “خد اللي يحمي نفسك وولادك”. 

 

مصطفى شعبان لقاح كورونا كورونا الفنان مصطفى شعبان تلقي لقاح كورونا

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