بطريقة سفينة.. مصطفى شعبان يقدم نصائح للمواطنين لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

قال الفنان مصطفى شعبان إن من المشاهد الصعبة في مسلسل ملوك الجدعنة هو مشهد قتل عنتر قمنا بإعادته بسبب وجود شخص يرتدي كمامة أثناء التصوير.

وأضاف شعبان خلال لفاء له لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن تجربة الغناء اتبسطت بعدها ولم اقتنع حتى مع ادائي للأغنية.

ووجه الفنان مصطفى شعبان نصيحته للمواطنين على طريقة سفينة “اسمعونى التطعيم مهم جدا وانا مستنى دوري في التطعيم وشجعت اصحابي يتطعموا..خدوا مني”.

وأشار شعبان إلى أن لي صديق أكد لي أن تلك المرحلة أحصل على أي تطعيم معلقا “خد اللي يحمي نفسك وولادك”.