رئيس وزراء تونس يتلقى الجرعة الثانية من فيروس كورونا

أفادت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الإذاعة أن مشيشي تلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتلقيح في منطقة أريانة في العاصمة تونس.

يذكر أن مشيشي تلقى أول جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في مركز التلقيح بدار الشباب بأريانة.

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أمان الله المسعدي، اليوم الثلاثاء ‘ن الوضع الوبائي في تونس تحسن لكنه مازال غير مطمئن بالمرة في ظل ارتفاع التحاليل الإيجابية.

وأكد أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا اليوم، أن الوضع الصحي الحالي يستدعي اليقظة والحذر وتطبيق قواعد الوقاية من كورونا مشيرًا إلى أن مستوى انتشار الحالات الحاملة للفيروس مازال مرتفعا.

واعتبر أن تحسن بعض المؤشرات في ارتباط بتراجع الضغط على المستشفيات نتيجة التراجع الطفيف في الحالات التي تتطلب الإيواء بأسرة الأوكسجين والإنعاش لا يجب أن يؤدي الى التراجع عن ضرورة فرض تدابير الوقاية حسب تقديره.