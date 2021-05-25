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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالرغم من تحديات أزمة كورونا

وزير التعليم يوضح أبرز الملاحظات حول الامتحانات التجريبية الإلكترونية للثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في أداء الطلاب للامتحانات على مدار عام ونصف بالرغم من تحديات أزمة كورونا، موضحا أنهم اتخذوا كافة الإجراءات والقرارات المناسبة في جميع المدارس وتمت المعالجة بالكامل بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وأوضح «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن  الوزارة جاهزة لتأمين الامتحانات النهائية من أي مشاكل سواء انقطاع الكهرباء او شبكات الإنترنت، مضيفا أن الامتحان النهائي لن يستخدم السحابة الإلكترونية او شرائح الانترنت لاسباب تأمينية وفنية، ولكن يتم الاعتماد على اللجان.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن  امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وستكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين.

وطمأن أولياء الأمور بشأن تأمين الامتحانات خاصة المتعلقة بالجزء التقني، لانه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتأمينات، مؤكدا أنه حريص على الرد على أولياء الأمور والطلاب حتى لا يشعروا بالقلق او التوتر بشأن الامتحانات.
 

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