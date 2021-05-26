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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة أقل من 250 ألف جنيه..3 سيارات "هاتشباك" ألمانية فى سوق المستعمل

3 سيارات هاتشباك
3 سيارات "هاتشباك" ألمانية فى سوق المستعمل

يميل عدد كبير من راغبي شراء السيارات إلى سوق المستعمل حيث السعر الأقل والخيارات الأكثر، والسبب الأبرز فى ذلك هو إرتفاع سعر الإصدارات الجديدة “الزيرو”، خاصةً اذا كان المستهلك يبحث عن موديلات رياضية.

وفى سياق ذلك، يقدم موقع  "صدى البلد" الإخبارى، قائمة بأفضل 3 سيارات ألمانية فى السوق المصرى للمستعمل تحت 250 ألف جنيه.

1 ـ Mercedes Gla 200

تحتوي سيارة مرسيدس GLA 200 موديل 2015 على محرك 1600 سي سي 4  سلندر، تنتج قوة قدرها 160 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن.متر، وتتسارع السيارة GLA 200 من وضع السكون الى 100 كيلومتر فى غضون 8 ثوانى، بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات DCT-7G، بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 5.9 لتر لكل 100 كيلو متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي 4 MATIC.

جاءت سيارة مرسيدس GLA 200 بعدة تجهيزات منها، مصابيح أمامية زينون مزدوجة و LED أمامية وخلفية، و مقاعد كهربائية مزودة بذاكرة، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، و فتحة سقف كهربائية، و بها شاشة 7 بوصة تعمل باللمس بها نظام ملاحة GPS .
 
حصلت GLA 200 على الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل ABS  المانع للانغلاق، ونظام EBD توزيع الفرامل، ونظام ESP الثبات الالكترونى، وبها عجلة قيادة متعددة المهام ذات حجم متوسط مطرزة بالجلد الفاخر وتطعيمات بتطريز أحمر اللون يتوسطها شعار مرسيدس.

يتراوح سعر سيارة مرسيدس GLA 200 موديل 2015 من 460 ألف إلى 500 ألف جنيه، حسب الحالة العامة للسيارة.

  
2 ـ BMW 118i

زودت BMW 118i موديل 2015، بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر turbocharged، بقوة قدرها 136 حصان عند 6500 لفة فى الدقيقة، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن.متر، بنظام الدفع الخلفي، بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك، تتسارع السيارة من 0  الى 100 كلم/س فى خلال 8 ثوانى.

بها نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، و نظام توزيع الفرامل EBD، وأيضاً نظام الثبات الالكترونى ESP، وحصلت على نظام الركن الذكي، وجاءت بنظام تثبيت السرعة.

وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، بجنوط رياضية بمقاس 18 بوصة، كما جاءت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة، وحملت حساسات الركن الذكي الخلفية والأمامية و فرامل تنبية فى حالة الحوادث الذاتية.

يصل سعر سيارة BMW 118i موديل 2015 من 290 ألف إلى 330 ألف جنيه، وفقاً للحالة العامة للسيارة.

3ـ Opel Astra Gtc

تمتلك سيارة OPEL استرا GTC محركاً رباعياً الأسطوانات بسعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربينى، وينتج قوة قدرها 140 حصان،عزم اقصى للدوران 200 نيوتن.متر، تقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0  الى 100 فى خلال 9 ثواني، وتأتى بمنظومة الدفع الأمامي.

وتحمل سيارة OPEL جنوط رياضية بمقاس 17 بوصة، فوانيس ضباب أمامية و خلفية، بمصابيح أمامية LED، بنظام تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، و يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق، تحتوى على شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة، وبها نظام مراقبة الاطارات.

يبلغ سعر سيارة أوبل استرا GTC موديل 2015 من 250 ألف الى 265 ألف جنيه، طبقاً للحالة العامة للسيارة.

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