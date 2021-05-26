بريطانيا تدعو إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى حل الدولتين

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قبيل محادثات يجريها الأربعاء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى إنهاء "دوامة العنف" من خلال العودة إلى الحل القائم على أساس الدولتين.

وقالت الخارجية البريطانية إن راب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، إلى جانب كبار المسؤولين في حكومتيهما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتأتي زيارة راب بعدما تعهد نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء خلال جولة له في الشرق الأوسط بإعادة بناء العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين عبر إعادة فتح قنصلية في القدس وتقديم الأموال لمساعدة قطاع غزة.

وتهدف تلك التحركات الدبلوماسية لدعم ترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بوساطة مصرية ناجحة، والذي أنهى تصعيدا داميا استمر 11 يومًا.

ورحب وزير الخارجية البريطاني بوقف إطلاق النار قائلا في بيان إن "من المهم أن يركز جميع الأطراف الآن على ضمان استمراره"، معتبرا أن الأحداث الأخيرة "تظهر الحاجة الملحة لإحراز تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وكسر حلقة العنف التي أودت بحياة كثيرين".

وأكد راب أن "المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين باعتباره الطريقة الأفضل لتحقيق سلام دائم".