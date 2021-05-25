السعودية تؤكد مواصلة جهود الضغط على إسرائيل ووضع حد لانتهاكاتها بحق الفلسطينيين

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، مواصلة جهود المملكة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

شدد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على مواصلة جهود المملكة على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وجدد المجلس تأكيده على مواجهة المملكة تحدي نقص تمويل أفريقيا، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات.

وأعرب المجلس عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن السودان واستقراره وحماية شعبها الشقيق، وعودته إلى مكانه في المجتمع الدولي.