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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بنها: إعفاء الطلاب الفلسطينيين من مصروفات الفصل الثاني

صدى البلد

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

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وأعرب مجلس الجامعة عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة لدورهم تجاه القضية الفلسطينية ، مؤكدا علي الدور التاريخي والوطني للشعب في مساندة ودعم القضية الفلسطينية.
ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين من المصروفات الجامعية للفصل الدراسي الثاني.
وقدم "الجيزاوى" التهنئة للدكتورة أماني عبدالرحمن عميد كلية الطب البيطرى علي ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بتعيينها عميدا للكلية متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد ، كما وجه الشكر للدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية خلال فترة عمادته.
كما قدم القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة لأمين عام الجامعة شيرين شوقى لصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعيينها أمينا عاما للجامعة ، موجها الشكر لأمين الجامعة المساعد للشئون المالية أيمن بيومى على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله قائما بأعمال أمين الجامعة.
واستعرض القائم بأعمال رئيس الجامعة استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي مع تأكيد المتابعة المستمرة ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الإمتحان ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي والإدارات الطبية بالكليات للتعامل مع أى حالات طارئة.
كما وجه بتنظيم حملات توعية للطلاب بإنجازات الدولة والمشروعات القومية من خلال تنظيم ندوات ولقاءات و رحلات طلابية بعد الامتحانات إلى المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها في مختلف المجالات.

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