عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. تحذير شديد اللهجة بشأن انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

تونس كورونا
تونس كورونا

كتب: شيماء مصطفى

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، سامي المورالي، اليوم الإثنين، أن السلالة الإفريقية لـ"كوفيد-19"، أكثر عدوى وخطورة من السلالة البريطانية، لافتا إلى أنها تحدث أكثر أضرار في الرئة بسبب سرعة انتشارها.

وحسب "شمس إف إم" التونسية، دعا المورالي، جميع المواطنين إلى تجنب التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية  لتجنب العدوى.

تونس..هزتان أرضيتان بقوة 2.5 ريخيتر دون تسجيل إصابات

تونس تدعو إلى رفع الحظر عن براءات اختراع لقاحات كورونا

وحذر من انهيار المنظومة الصحية، خاصة بعد ارتفاع مؤشر التحاليل الإيجابية الأيام الأخيرة، إذ زادت أكثر من 20 % نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن نسبة مرضى كورونا على أسرة الإنعاش بالمستشفيات كانت 70 % وارتفعت لـ 81 %، فيما زادت نسبة المرضى على أسرة الأكسجين  لتصل 81 %.

ولفت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات يبلغون حاليًا 2005 شخص.

تونس كورونا فيروس كورونا المنظومة الصحية مرضى كورونا

موضوعات متعلقة

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

غضروف الظهر الدهني .. معلومات لا تعرفها عن أعراضه وطرق علاجه

ترشيحاتنا

من غير سواق.. شاهد أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في شوارع بريطانيا |صور

قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة لبعض الأعمال..غدا

زينة: أحترم الصحافة المصرية ولا أنسى مواقفها الإيجابية معي طوال مشواري

شاشة هاتف Redmi Note 10 Pro تصمد في أول اختبار متانة.. فيديو

"الفطر الأسود وعلاقته بكورونا" حلقة نقاشية بالبحث العلمي ..اليوم

خالد الغندور يلمح إلى مجاملة أحمد مجاهد لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحجر الصحي بمطار القاهرة يمنع أسرة سعودية وراكبا هنديا من الدخول

ادعولها.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

غلق المولات والمحلات التجارية والمطاعم 12 مساء ..غدا

لا تفعلوا هذه الأشياء اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال موجة الحر الشديدة

نجل الإعلامي أحمد شوبير يتعرض لحادث سير.. شاهد

عيار 21 يصدم الجميع.. 42 جنيها زيادة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 31-5-2021

وهذا موعد الإنكسار.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم

تعرف على مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمولات الصيفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جرأة وأناقة هيفاء وهبي

في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. 10 مخاطر تهدد حياتك

طريقة عمل شيش طاووق في الفرن.. 4 وصفات لذيذة ومختلفة

في حادث طائرة أليم.. وفاة طرزان عن عمر يناهز 52عامًا|بالصور

فيديو

مواعيد الإغلاق.. قرارات مجلس الوزراء الجديدة لإدارة أزمة كورونا| فيديوجراف

فيديو جراف.. ثورة غضب طلاببية لترقية أستاذ بعلوم الإسكندرية.. دعوا عليه

فيديو .. la Casa de Papel.. تفاصيل الجزء الخامس والأخير

فيديوجراف.. هل يسترد مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك ؟

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: قانونية إجراء عمليات التحول الجنسي.. حظر أم إباحة؟

رمضان البيه يكتب: الإجرام الصهيوني والحلم المتوهم

د. محمد عوني يكتب: الأهلى سوبر أفريقيا

أمل محمود أبوعيطه تكتب: ما النجاة ؟!

د. محمد حسان يكتب: الذهب في 2021

د.سلامة عمر يكتب: المعلم القدوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

شريف سمير

محكمة «الفن العليا»!

مروة لطفي

الطبقة الوسطى في أزمة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

اﻟﻤﺰﻳﺪ