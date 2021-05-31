تونس.. تحذير شديد اللهجة بشأن انهيار المنظومة الصحية بسبب كورونا

كتب: شيماء مصطفى

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، سامي المورالي، اليوم الإثنين، أن السلالة الإفريقية لـ"كوفيد-19"، أكثر عدوى وخطورة من السلالة البريطانية، لافتا إلى أنها تحدث أكثر أضرار في الرئة بسبب سرعة انتشارها.

وحسب "شمس إف إم" التونسية، دعا المورالي، جميع المواطنين إلى تجنب التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب العدوى.

وحذر من انهيار المنظومة الصحية، خاصة بعد ارتفاع مؤشر التحاليل الإيجابية الأيام الأخيرة، إذ زادت أكثر من 20 % نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن نسبة مرضى كورونا على أسرة الإنعاش بالمستشفيات كانت 70 % وارتفعت لـ 81 %، فيما زادت نسبة المرضى على أسرة الأكسجين لتصل 81 %.

ولفت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات يبلغون حاليًا 2005 شخص.