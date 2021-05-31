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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. منى زكي: أنا مش من أنصار الزواج.. والقصة الكاملة لـ أزمة هيفاء وهبى ومدير أعمالها

صدى البلد

نشر قسم الفن، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي حظيت باهتمام المتابعين، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأخبار كالآتي:

 

فى عيد ميلادها الـ 87 .. تعرف على أشهر مسلسلات الإذاعة المصرية
تحتفل اليوم الإذاعة المصرية بمرور 87 عاما على انطلاقها،حيث انطلقت في يوم 31 مايو من عام 1934.

وعلى الرغم من بلوغها الـ 87 عاما الا ان الإذاعة المصرية قادرة على الاحتفاظ بمكانتها وجذب الجمهور حولها من خلال ما تقدمه من محتوى هادف ومتنوع.

ونرصد فى السطور التالية أبرز مسلسلات الاذاعة المصرية ..

عائلة مرزوق


"عائلة مرزوق" واحد من أقدم المسلسلات الإذاعية،والمسلسل من بطولة فنانة عايدة كامل وأمال شريف ونادية رفيق، التى كانت بين أول خمسة ممثلين بدأوا المسلسل، وكذلك أشرف عبدالغفور الذي شارك في بعض الحلقات.

 

 

موعد طرحه وظهور زوجها وابنها .. كل ما تريد معرفته عن فيلم ميريام فارس


تستعد الفنانة ميريام فارس  لطرح فيلم وثائقي جديد بالتعاون مع شبكة نتفليكس Netflix العالمية، تحكي فيه رحلتها مع فترة الحظر خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خاصة في فترة حملها.

قصة الفيلم 

تدور أحداث الفيلم حول رحلة ٦ سنوات من الزواج و الأمومة . و ستروي اللبنانية  ميريام فارس قصة معاناتها أثناء فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا الذي صادف أيضًا فترة حملها بطفلها الثاني.

الفيلم من إخراج "شريف طهراني" و من المقرر عرضه عبر منصة Netflix في الثالث من يونيو المقبل.

 

 

بعد استمرار حبسه على ذمة القضية.. القصة الكاملة لـ أزمة هيفاء وهبى ومدير أعمالها


أثارت الفنانة هيفاء وهبى جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب خلافتها مع " محمد وزيرى "، وبدأت الخلافات عندما انفصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.

 

 

مش من أنصار الزواج.. أبرز تصريحات منى زكي في أحدث لقاء تليفزيوني|شاهد


حلت الفنانة منى زكى ضيفة على برنامج “الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أمس وتحدثت عن مسلسل “لعبة نيوتن”، الذى خاضت به السباق الرمضانى 2021..

 

ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات منى زكى ..  

فرحت إن مشهد الاغتصاب الزوجي أثار قضية مهمة جدا

تأثرت منى زكي، بعد عرض مشهد المحكمة في مسلسل لعبة نيوتن قائلة " أنا من النوع الذى لا يحب الحفظ مؤكدة أن كلام المشهد كان شارح الإحساس وكنت أشعر جيدا بالمشهد.


وتابعت مني زكي: فرحت جدا أن مشهد الاغتصاب الزوجي أثار قضية مهمة جدا ويجب أن نربي أبناءنا بأن يكون لديهم ثقة في نفسهم مؤكدة أن جسد المرأة ملك لها والرجل لا يجب أن يعتدي علي المرأة لأننا لسنا حيوانات، وزوجي كان سعيدا جدا بدوري في لعبة نيوتن وكان متشوقا جدا ويشدني  من خدودي.

هيفاء وهبي فيروس كورونا Netflix ميريام فارس السباق الرمضانى 2021 محمد وزيرى الفنانة منى زكي الفنانة هيفاء وهبي

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