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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها .. صور

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المشاركين في اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانعقاد الامتحانات.

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جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية.
وقال " الجيزاوى" انه سيتم تطعيم كليات القطاع الطبي (الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض والعلاج الطبيعي والطب البيطري) مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، بينما يتم تطعيم باقى كليات الجامعة في مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية.
وأكد " الجيزاوى " ان التطعيم يتم تحت إشراف طبى والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.
ودعا القائم بأعمال رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والاداريين بالحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب.
يذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية
علن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها  إطلاق تصنيف شنغهاي للموضوعات إصداره الجديد لعام ٢٠٢١ ، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية
وأشار الجيزاوي إلى أن جامعة بنها احتلت هذا العام الترتيب ٢٠١-٣٠٠ عالميا وضمن المجموعة الثالثة في الترتيب المحلي بين الجامعات المصرية التي ظهرت ضمن هذا التصنيف.
أضاف الجيزاوي أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية بدأ منذ عام ٢٠٠٩ ويحتوي إصدار هذا العام على تصنيف الجامعات في ٥٤ مجالا علميا تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وتم تصنيف أكثر من ٤٠٠٠ جامعة من 93 دولة.
ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية الطب البيطري من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجال العلوم البيطرية لهذا التميز.

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اخبار محافظة القليوبية وزارة التعليم العالى فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية الجامعات المصرية جامعة بنها

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