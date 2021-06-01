بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها .. صور

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أعمال بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المشاركين في اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانعقاد الامتحانات.

اقرأ أيضا:

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي التمريض والتربية استعداد للاعتماد المؤسسي والبرامجي

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية.

وقال " الجيزاوى" انه سيتم تطعيم كليات القطاع الطبي (الطب والتمريض والمعهد الفني للتمريض والعلاج الطبيعي والطب البيطري) مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، بينما يتم تطعيم باقى كليات الجامعة في مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية.

وأكد " الجيزاوى " ان التطعيم يتم تحت إشراف طبى والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.

ودعا القائم بأعمال رئيس الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس والاداريين بالحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب.

يذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين بالمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية

علن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إطلاق تصنيف شنغهاي للموضوعات إصداره الجديد لعام ٢٠٢١ ، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية

وأشار الجيزاوي إلى أن جامعة بنها احتلت هذا العام الترتيب ٢٠١-٣٠٠ عالميا وضمن المجموعة الثالثة في الترتيب المحلي بين الجامعات المصرية التي ظهرت ضمن هذا التصنيف.

أضاف الجيزاوي أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية بدأ منذ عام ٢٠٠٩ ويحتوي إصدار هذا العام على تصنيف الجامعات في ٥٤ مجالا علميا تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وتم تصنيف أكثر من ٤٠٠٠ جامعة من 93 دولة.

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية الطب البيطري من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجال العلوم البيطرية لهذا التميز.

192785646_145007467566910_6148050173662615418_n

193398049_755471795119831_1867748631409114078_n

194534533_474125200483574_8451183818532827713_n

193908339_390597552224067_2743421581147241363_n

193361919_147977507263241_5416729543506546681_n

193197645_385913109483879_4417436697067228983_n

193024052_850879578848687_670895041856268013_n

194495699_936333483857421_7125893371860106875_n

194170496_2895269680735105_5159265881194388395_n

6666666666666666666

999999

888888888888888888