وزير خارجية البحرين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الخليجي

استقبل وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح مبارك الحجرف، في المنامة.

وأشاد “الزياني”، خلال اللقاء، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الحجرف لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع مجالات التعاون المشترك نحو أهدافها السامية، تحقيقًا لتطلعات قادة دول المجلس لمزيد من التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتأكيدًا للروابط التي تجمع دول وشعوب مجلس التعاون.

وأكد وزير الخارجية البحريني، ضرورة بذل كافة الجهود ومواصلة العمل على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب، وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، وتعزيز التضامن والتعاون الخليجي في كافة المجالات.

وأشاد بما تحققه اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المتخصصة من نتائج طيبة ومهمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، منوهًا بالجهود المخلصة التي تقوم بها الأمانة العامة بقيادة الأمين العام، والمساعي التي تبذلها لتوطيد علاقات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم، وتعزيز مكانة المجلس إقليميًا ودوليًا.