خلال عامين.. برلماني: قمر صناعي محلي 100%

قمر صناعى

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أعضاء من المجلس قاموا بـ زيارة وكالة الفضاء، موضحًا أن الوكالة شيء مشرف، وأن مدينة الفضاء مقامة على 123 فدانا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن هناك سعيا من المسؤولين فى الوكالة لتنفيذ قمر صناعي مصري 100 %.



ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون القمر جاهزا خلال عامين.



وقال الدكتور محمد خليل العراقى، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب زارت مقر وكالة الفضاء المصرية، وتم عرض المشروعات التى يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك امكانية لـ تصنيع قمر صناعي بنسبة 100%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الوكالة تعمل على خدمة أهداف الدولة الاستراتيجية والأمن القومي.



ولفت إلى أنه تم استعراض مشروع القمر الصناعي الذى يتم بين الوكالة والصين، والذى يتم إطلاقه فى سبتمبر 2022، والقمر الصناعي التجريبي الأول و الذى سيتم فى النصف الثانى من 2022، بالتعاون مع شركة ألمانية.



وأكد أننا نهدف لتكون نسبة المكون المحلى به 80%، وأن القيادة السياسية تهدف لإنشاء قمر صناعي 100%.



