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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس وكالة الفضاء: خطة عمل متكاملة لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100%

القوصى أثناء استقباله
القوصى أثناء استقباله الوفد البرلماني

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة قدمت، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصورا متكاملا وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100%، موضحا أنه يتم العمل فيه وتنفيذه خلال 28 شهر ثم اطلاقه، إلي جانب توفير الامكانيات والتجهيزات المطلوبة لاطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية، من خلال برنامج زمني للتنفيذ.


جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لتفقد وكالة الفضاء المصرية.


وأضاف القوصي، أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل قمر صناعي مصري لأغراض التصوير الطيفي.

 

وشهدت الجولة، تفقد الوفد لمدينة الفضاء المصرية والتي تضم 23 مبني من بينها، مبني وكالة الفضاء المصرية ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، ووكالة الفضاء الافريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021، المكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، مركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2021.

 

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الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل وفدا من النواب

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وفد برلماني يتفقد وكالة الفضاء المصرية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

 

وفد برلماني يتفقد معمل النموذج الهندسي

 

كما تفقد الوفد البرلماني بالمقر المؤقت لوكالة الفضاء المصرية،  المعامل الرئيسية، ومن بينها معمل النموذج الهندسي، ويتضمن نموذج لقمر "ايجيبت - سات 1" الذي جري إطلاقة 2007، بالإضافة إلي معمل نظم الحمولة الفضائية للأقمار الصناعية والخاص بتصميم واختبار الكاميرات التي توضع علي الاقمار الصناعية، ويحتوي علي تليسكوب لرصد الحطام الفضائي.

 

وانشأت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

محمد القوصى وكالة الفضاء المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقمار الصناعية قمر صناعي تصنيع لجنة الاتصالات مجلس النواب

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