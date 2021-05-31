روسيا تخطط لإطلاق مجموعة واسعة من الأقمار الصناعية إلي مدارات الأرض

أعلن نائب رئيس إدارة الملاحة الفضائية في مؤسسة، روس كوسموس، فاليري زايتشكو، اليوم /الإثنين/، أن روسيا تخطط لإطلاق مجموعة واسعة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض.



وقال زايتشكو - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إنه : "من المخطط أن تطلق روسيا قمر Meteor-2.3 العام الجاري، وعام 2022 من المفترض أن ترسل قمرين من نوع Resurs-P إلى مدارات الأرض أيضا".



وأضاف "العام القادم من المفترض أن يشهد أيضا إطلاق أولى أقمار Kondor-FKA المخصصة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض، وعام 2023 سيتم إطلاق القمر الثاني من هذا النوع، كما سيطلق أول قمر روسي من نوع Obzor-R إلى مدارات الأرض السنة القادمة".



وأشار زايتشكو إلى "أن روسيا تعمد أيضا إلى تطوير جيل جديد من أقمار Kanopus-VO المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، وأن هذه الأقمار ستتميز عن أقمار Kanopus الحالية بنطاقات ترددية أكبر بخمس مرات".



يذكر أن روسيا تطور أقمار Resurs-P تستخدمها كأقمار لرصد واستشعار الأرض عن بعد والحصول على صور متعددة الأطياف لمختلف مناطق سطح كوكبنا، وتستفيد من الصور والبيانات التي تقدمها هذه الأقمار عدة هيئات ومؤسسات روسية منها وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ ومراكز تطوير البنى التحتية والزراعية.



وتم إطلاق أول قمر من هذه الأقمار إلى مدارات الأرض عام 2013، وبعدها تم إطلاق قمرين آخرين عامي 2014 و2016.