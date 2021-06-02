روبى رقم 3 على يوتيوب بـ قلبى بلاستيك

تمكنت أغنية “قلبى بلاستيك” من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناتها الرسمية.

وحققت الأغنية من تحقيق ما يزيد على 800 ألف مشاهدة، واحتلت المركز الثالث من أصل 50 مركز ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة.

وطرحت الفنانة روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كانت الفنانة روبى روجت لأغنيتها الجديدة “قلبى بلاستيك”، حيث نشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وعلقت روبى قائلة: “دلوقتى تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة #قلبى_بلاستك على قناتى على اليوتيوب”.

وحققت أغنية "حتة تانية" لـ روبي نجاحا كبيرا جداً، حيث كسرت حاجز الـ 52 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.