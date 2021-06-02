عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 مسلسلات قصيرة تنعش البلاتوهات .. تعرف على القائمة الكاملة

دينا الشربينى
دينا الشربينى

تستعد عدد من المنصات  الإلكترونية خلال الفترة القادمة ، لتصوير بعض المسلسلات الدرامية القصيرة ، تمهيداً لعرضها خلال الفترة القادمة . 

 

1- الزيارة : 

 

تواصل الفنانة دينا الشربينى حالياً تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل القصير “ الزيارة ” ، والمقرر عرضه على منصة شاهد vip . 

 

العمل تبلغ عدد حلقاته 8 فقط ، ويشارك فى بطولته كل من  تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي ، بجانب دينا الشربينى . 

 

 

العمل تم كتابته من خلال ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة "6Hats Entertainment" طارق خوسيه غطاس وإخراج أدولفو مارتينيز. 

 

وتدور احداث العمل حول السيدة إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

 

مسلسل الزيارة تدور أحداثه  سنة 1981 ، بذلك يكون العمل التليفزيونى الثانى لـ دينا الشربينى على التوالى ، الذى تدور احداثه فى فترة مختلفة عن الزمن الحاضر بعد ان قدمت خلال شهر رمضان الماضى مسلسل “ قصر النيل ” الذى دارت أحداثه فى الاربعنيات .

 

 

2- 60 دقيقة : 

 

تستعد الفنانة ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها 60 دقيقة والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد.

 

المسلسل مكوّن من 9 حلقات، والمقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد أمين عبية، وإخراج مريم أحمدي.

 

3- السفاح : 

 

كما يستعد الفنان أحمد فهمى لخوض تجربة المسلسلات القصيرة من خلال مسلسل " السفاح ، والذى تدور أحداثه فى إطار 9 حلقات ، ومن المقرر ان يقوم بكتابته محمد صلاح العزب . 

 

شاهد.. 10 صور من مسلسل لية لا؟! قبل طرحه

ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل 60 دقيقة

 

 

4- الديب : 

 

كما يستعد الفنان ياسر جلال لاستئناف تصوير مسلسل جديد يحمل اسم «الديب»، من المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

 

5- عمر الناجى : 

 

الفنان أمير كرارة، ومن المقرر ان يخوض التجربة من خلال مسلسل  عمر الناجي والذي تدور أحداثه في إطار 8 حلقات فقط.

 

6- البحث عن علاعبد الصبور : 

 

كما تواصل الفنانة هند صبرى تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل القصير البحث عن علا عبد الصبور ، والذى سيتم عرضه على شبكة نتفلكس ، ويشارك فى بطولته ندى موسى وسوسن بدر . 

 

7- لية لا؟! 2 : 

 

ومن المقرر ان ينطلق الموسم الثانى من مسلسل لية لا؟! ، يوم 10 من الشهر الجارى على منصة شاهد ، وتقوم ببطولته منة شلبى وأحمد حاتم .

 

 

ندى موسى سوسن بدر دينا الشربيني قصر النيل المنصات الالكترونية ياسمين رئيس تقلا شمعون الفنانة دينا الشربيني البحث عن علا مسلسل ليه لا الفنانة ياسمين رئيس منصة شاهد منصة شاهد vip محمد صلاح العزب الفنانة هند صبري مريم نعوم سفاح نتفلكس احمد فهمي ياسر جلال

موضوعات متعلقة

إنت مش هتوصل.. أحمد فهمي ينشر تويتة ساخرة

ياسر جلال : أدوار الشر رسالة للشباب لهذا السبب

ترشيحاتنا

تعرف علي خطة استعداد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

مشاهد مؤثرة من جنازة إيفلين السويسرية.. شاهد

يستعرض عددا من الملفات.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

نجم مونبليه الفرنسي معروض على الزمالك تحسباً لرحيل ساسي

التموين: خطة طموحة لتطوير شركات الزيوت التابعة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا وصعود الدولار | تفاصيل

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

صدمة.. استبعاد محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

في أسرع وقت.. رئيس الوزراء يناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ