المنصات تستعد للأجزاء الثانية بعد رمضان .. " لية لأ " الأقرب

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم ، ومن المقرر ان تبدأ عدد من المنصات الألكترونية ، طرح أجزاء جديدة من بعض الاعمال الدرامية التى حققت نجاحاً خلال الفترة المقبلة ، تمهيداً لبداية موسم درامى جديد ، وفى السطور التالية نستعرض تلك الاعمال المقرر طرحها خلال الشهور القادمة التى تعقب إنتهاء شهر رمضان الكريم :

منى شلبى

1- ليه لا :





إعلنت منصة شاهد الالكترونية عن طرح الجزء الثانى من مسلسل ليه لا قريباً ، حيث يعد من أقرب الاعمال المرشحة للعرض بعد شهر رمضان ، وقد حقق الجزء الاول منه صدى واسع مما جعل صناعه يبدوان فى تصوير الجزء الثانى من العمل ، ولكن بموضوع مختلف وبطلة جديدة ، حيث تم الأستعانة بالفنانة منه شلبى وأحمد حاتم كأبطال جدد للجزء الجديد .

بوستر الجزء الثانى من مسلسل لية لا

2- أنصاف مجانين :

تمكن مسلسل أنصاف مجانين ، والذى عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية من تحقيق نجاح كبير، خاصة وأن أحداثه تدور فى إطار اجتماعى نفسى، وقد إنتهى صناعه من تصوير الجزء الثانى على ان يتم عرض خلال الفترة القادمة. المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.



"أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى ، ودارت أحداث الجزء الأول فى 12 حلقة .

انصاف مجانين

3- البحث عن علاء :

كما كشفت منصة نتفلكس عن إستعدادها لطرح المسلسل العربي البحث عن علا من بطولة النجمة هند صبري ، و يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي.

ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال