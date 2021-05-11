عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنصات تستعد للأجزاء الثانية بعد رمضان .. " لية لأ " الأقرب

منة شلبى فى مشهد
منة شلبى فى مشهد من مسلسل لية لا

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم ، ومن المقرر ان تبدأ عدد من المنصات الألكترونية ، طرح أجزاء جديدة من بعض الاعمال الدرامية التى حققت نجاحاً خلال الفترة المقبلة ، تمهيداً لبداية موسم درامى جديد ، وفى السطور التالية نستعرض تلك الاعمال المقرر طرحها خلال الشهور القادمة التى تعقب إنتهاء شهر رمضان الكريم :  

 

منى شلبى 

1- ليه لا : 



إعلنت منصة شاهد الالكترونية عن طرح الجزء الثانى من  مسلسل ليه لا قريباً  ، حيث يعد من أقرب الاعمال المرشحة للعرض بعد شهر رمضان ، وقد حقق الجزء الاول منه صدى واسع مما جعل صناعه يبدوان  فى تصوير الجزء الثانى من العمل ، ولكن بموضوع مختلف وبطلة جديدة ، حيث تم الأستعانة بالفنانة منه شلبى وأحمد حاتم كأبطال جدد للجزء الجديد .

 

بوستر الجزء الثانى من مسلسل لية لا 

2- أنصاف مجانين :

 

 تمكن مسلسل أنصاف مجانين ، والذى عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية من تحقيق نجاح كبير، خاصة وأن أحداثه تدور فى إطار اجتماعى نفسى، وقد إنتهى صناعه من تصوير الجزء الثانى على ان يتم عرض خلال الفترة القادمة. المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

 "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى ، ودارت أحداث الجزء الأول فى 12 حلقة . 

 

انصاف مجانين 

 

3- البحث عن علاء :

 

كما كشفت منصة نتفلكس عن إستعدادها لطرح  المسلسل العربي البحث عن علا  من بطولة النجمة هند صبري ، و يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي.

 ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.

هالة صدقي تكشف كواليس دورها في مسلسل ليه لأ.. فيديو

انطلاق تصوير مسلسل «البحث عن علا» للنجمة هند صبري

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز". 

ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة  للعثور على الحب في حياتها.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال

 

هند صبرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندى موسى سوسن بدر محمود الليثي هند صبري احمد حاتم منة شلبي المنصات الالكترونية مسلسل ليه لا مسلسل البحث عن علا انصاف مجانين منصة شاهد البحث عن علا

موضوعات متعلقة

ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

بعد طرحه عبر نتفلكس.. تفاصيل "دراما كوين" أولى تجارب أبلة فاهيتا في الدراما

ترشيحاتنا

صحة ابنك في أمان.. الموافقة على أول لقاح كورونا للمراهقين

شاهد .. أهداف ختام الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز

رشقة صواريخ فلسطينية على عسقلان المحتلة.. فيديو

رؤية هلال شوال بعد 14 ساعة.. فلا تجعل من دعاء النبي سنة مهجورة

المقاومة الفلسطينية توجه ضربة صاروخية على عسقلان المحتلة

لمنافسة إيلون ماسك.. الصين ترد بشركة أقمار صناعية للإنترنت الفضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ