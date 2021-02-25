انطلاق تصوير مسلسل «البحث عن علا» للنجمة هند صبري

كشفت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن بدء تصوير المسلسل العربي الأصلي الجديد من بطولة النجمة هند صبري "البحث عن علا". يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي. ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.





المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز". ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.





"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.





وقد تم بدء تصوير أحداث المسلسل نهاية شهر يناير المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.





يعكس مسلسل البحث عن علا التزام نتفليكس بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات. مسلسل البحث عن علا هو مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر كما ستطلق مسلسل "دراما كوين" بطولة أبلة فاهيتا، كارو، وبودي، قريبًا والمتوقع صدوره في ٢٠٢١ أيضًا.





حول SALAM PROD:





SALAM PROD هي شركة إنتاج فني وسينمائي مملوكة للنجمة هند صبري. تأسست في القاهرة عام 2015، وكان أول إنتاج مشترك للشركة هو الفيلم التونسي "زهرة حلب" للمخرج رضا الباهي ومن بطولة النجمة هند صبري، وحصل الفيلم على عدة جوائز. تهدف شركة SALAM PROD إلى دعم المواهب وإنتاج المحتوى العربي المستقل، بالإضافة إلى إنتاج مشاريع فريدة مثل المشروع القادم مع شركة نتفليكس





حول Partner Pro:





تأسست شركة Partner Pro في عام ٢٠٠٥ كشركة شقيقة وذراع للمحتوى الفنَي لشركة ASAP للإنتاج الدعائي، و بالخبرة المشتركة بينهما التي تتعدى ٢٥ عاماً في أنواع عديدة من الإعلام المصري (مما يشمل مسلسلات و برامج تلفزيونية، إلخ) تعتبر Partner Pro من أكثر شركات الإعلام شهرة في صناعة الإنتاج المصري، خاصتًا اليوم مع مواكبة المنصات الرقمية.





حول نتفليكس:





تُعد نتفليكس الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، إذ يستمتع 204 ملايين عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.