عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما لا نعرفه عن مريم يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز

بوستر فيلم ما لا
بوستر فيلم ما لا نعرفه عن مريم

أعلن المخرج مراد مصطفى اختيار فيلمه الروائي القصير الثاني ما لا نعرفه عن مريم  للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي.

 

مهرجانات فنية 

 

ونشر مراد مصطفى الخبر عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا:" اختيار فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي "المؤهل لجوائز الأوسكار" ضمن إطار المسابقة الرسمية للمهرجان.. وكعرض أول للفيلم داخل الولايات المتحدة الاميركية في دورته الـ  32 والذي تقام فعالياته من الفترة (22 الي 28 يونيو).

 

شارك فيلم ما لا نعرفه عن مريم في مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للفيلم القصير بفرنسا في دورته الـ 43، التي أقيمت خلال الفترة من 29 يناير حتي 6 فبراير 2021.

 

 

فيلم ما لا نعرفه عن مريم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وهو مخرج مصري من مواليد القاهرة، يعمل في مجال صناعة الأفلام منذ عام 2009 كمساعد مخرج مع مخرجين متعددين مثل محمد دياب وهالة خليل و شريف البنداري وآيتن أمين.

 

كان الفيلم الروائي الأول للمخرج مراد مصطفى هو حنة ورد ، وعرض ضمن فعاليات مهرجان السينما للجميع 2020 في دورته الثانية ضمن المسابقة الرسمية، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية. 

 

ما لا نعرفه عن مريم مراد مصطفى بالم سبرينجز مهرجان بالم سبرينجز جوائز الأوسكار مهرجان كليرمون فيران حنة ورد

موضوعات متعلقة

باسم سمرة لـ صدى البلد: أتمنى المشاركة في فيلم إخناتون ولو بمشهد

اليوم.. ندوة تكريم باسم سمرة بـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

10 صور من حفل افتتاح الاسكندرية للفيلم القصير

تكريم باسم سمرة في حفل افتتاح الاسكندرية للفيلم القصير

خاص| قصة 7 صديقات قدمن استعراض في موكب المومياوات: شرف لينا

الالتزام بالاجراءات الاحترازية ... افتتاح الاسكندرية للفيلم القصير كامل العدد

شاهد .. بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

لمدة 3 مواسم .. برشلونة يعلن ضم ثالث صفقاته

بعد زيادة حالات الانتحار في مدينته.. مسعف يضع رسائل مؤثرة على الجسور

تعرف علي خطة استعداد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

مشاهد مؤثرة من جنازة إيفلين السويسرية.. شاهد

يستعرض عددا من الملفات.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا وصعود الدولار | تفاصيل

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

في أسرع وقت.. رئيس الوزراء يناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

صدمة.. استبعاد محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ