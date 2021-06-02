ما لا نعرفه عن مريم يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز

أعلن المخرج مراد مصطفى اختيار فيلمه الروائي القصير الثاني ما لا نعرفه عن مريم للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي.

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ونشر مراد مصطفى الخبر عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا:" اختيار فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي "المؤهل لجوائز الأوسكار" ضمن إطار المسابقة الرسمية للمهرجان.. وكعرض أول للفيلم داخل الولايات المتحدة الاميركية في دورته الـ 32 والذي تقام فعالياته من الفترة (22 الي 28 يونيو).

شارك فيلم ما لا نعرفه عن مريم في مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للفيلم القصير بفرنسا في دورته الـ 43، التي أقيمت خلال الفترة من 29 يناير حتي 6 فبراير 2021.

فيلم ما لا نعرفه عن مريم من تأليف وإخراج مراد مصطفى، وهو مخرج مصري من مواليد القاهرة، يعمل في مجال صناعة الأفلام منذ عام 2009 كمساعد مخرج مع مخرجين متعددين مثل محمد دياب وهالة خليل و شريف البنداري وآيتن أمين.

كان الفيلم الروائي الأول للمخرج مراد مصطفى هو حنة ورد ، وعرض ضمن فعاليات مهرجان السينما للجميع 2020 في دورته الثانية ضمن المسابقة الرسمية، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.