يعد الايس كريم من أكلات الصيف التي يقبل عليها كثيرون.. ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الآيس كريم المغطى بالمارينج

مقادير الآيس كريم المغطى بالمارينج

قاعدة الآيس كريم

500 جرام كريمة

16 صفار بيض

200 جرام سكر

4 ملعقة كبيرة فانيليا

ربع كوب نشا

1 ملعقة كبيرة ملح

آيس كريم الشوكولاتة البيضاء

350 جرام قاعدة الآيس كريم

150 جرام شوكولاتة بيضاء

350 جرام قاعدة الآيس كريم

150 جرام شوكولاتة الحليب

الآيس كريم الشوكولاتة الداكنة

350 جرام قاعدة الآيس كريم

150 جرام شوكولاتة داكنة المارينج الإيطالي

5 بياض بيض

1 ملعقة صغيرة كريمة تارتار

400 جرام سكر



طريقة تحضير الآيس كريم المغطى بالمارينج

قاعدة الآيس كريم

* يسخن الحليب والكريمة حتى الغليان

* يضاف نصف مقدار الكريمة إلى مزيج البيض، ثم يضاف المزيج إلى كمية الكريمة المتبقية، وتوضع مرة أخرى على النار، مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على القوام الكريمي

المارينج

* يخفق بياض البيض مع كريمة التارتار حتى يصبح هشا (مارينج)

* يوضع السكر على النار مع قليل من الماء حتى يصل لدرجة حرارة 121

* يضاف السكر الساخن للبيض ويخفق جيدا

آيس كريم الشوكولاتة بأنواعها

* تقسيم قاعدة الآيس كريم إلى 3 أجزاء، جزء لكل نوع شوكولاتة

* تقلب كل واحدة إلى أن تذوب الشوكولاتة

* توضع الطبقة الأولى في الفريزر حتى تتجمد، ثم الطبقة الثانية حتى تتجمد، ثم الثالثة

* يزين الآيس كريم بالمارينج

* يتم تحمير لون المارينج تحت الشواية في الفرن سريعا، أو باستخدام الشعلة.