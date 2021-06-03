عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج الخميس 3- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 3- 6-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 3-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

 

برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم للعزلة والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

 

برج الثور
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك روح تفاؤل وإصرارا على مطاردة السعادة أينما كانت.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

 

برج الجوزاء
مهنيا: رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر
 

 

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.
مهنيا وماليا: قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

 

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة، وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقاتك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

 

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا مع شركاء العمل وعليك أن تدرس جيدا قراراتك، وتنتبه لحقوقك ولا تغامر.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

 

برج الميزان
مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من تحب.

 

برج العقرب
مهنيا وماليا: حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية وتلمس المشاعر بلمسات حانية سيكون لها وقع رائع على من حولك.

 

 

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات، وعليك أن تتأنى في ردودك.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك، وعليك أن تصبر للغد.

 

برج الجدي
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتهتم بالجميع وتفتنهم.
مهنيا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبةً وفنًا، وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.
 

برج الدلو
عاطفيا: الشمس في منزل الحب يدفعك لاتباع أسلوب ودّي وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يشوش تفكيرك.. ادرس جيدا خطواتك وحساباتك وابحث عن حلول واقعية.

 

برج الحوت
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة وتؤثر بشدة في الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: الوقت مناسب اليوم لتفرض إرادتك بذكاء وقد تنخرط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم توقعات الأبراج علم الفلك خبيرة الأبراج عبير فؤاد علم الأرقام

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4/2 /2021 .. اكتشف لون ورقم حظك

توقعات الأبراج هذا الاسبوع من السبت 29 مايو إلى الجمعة 4 يونيو

ترشيحاتنا

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

لو علم الله منك صدق هذا الأمر أيقظك لصلاة الفجر

أقوى منافس لـ واتساب.. هل يدعم تيليجرام إجراء مكالمات الفيديو؟

القطاع الصحي منهار..الأونروا: العدوان الإسرائيلي استخدم قنابل لم تكن متعارف عليها سابقا

حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساعدة في خفض التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

لمدة 5 سنوات.. تنظيم الكهرباء يزف بشرى بشأن ثبات الأسعار ..فيديو

شوفت صور بتقول كدا..أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد

عريس في ورطة.. العروس توفيت يوم الزفاف.. وشقيقتها تستكمل مراسم الحفل

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ