توقعات الأبراج الخميس 3- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 3-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم للعزلة والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

برج الثور

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك روح تفاؤل وإصرارا على مطاردة السعادة أينما كانت.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

برج الجوزاء

مهنيا: رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر



برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.

مهنيا وماليا: قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة، وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقاتك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا مع شركاء العمل وعليك أن تدرس جيدا قراراتك، وتنتبه لحقوقك ولا تغامر.

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

برج الميزان

مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من تحب.

برج العقرب

مهنيا وماليا: حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية وتلمس المشاعر بلمسات حانية سيكون لها وقع رائع على من حولك.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات، وعليك أن تتأنى في ردودك.

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك، وعليك أن تصبر للغد.

برج الجدي

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتهتم بالجميع وتفتنهم.

مهنيا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبةً وفنًا، وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.



برج الدلو

عاطفيا: الشمس في منزل الحب يدفعك لاتباع أسلوب ودّي وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يشوش تفكيرك.. ادرس جيدا خطواتك وحساباتك وابحث عن حلول واقعية.

برج الحوت

عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة وتؤثر بشدة في الجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: الوقت مناسب اليوم لتفرض إرادتك بذكاء وقد تنخرط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.