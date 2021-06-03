توقعات الأبراج الخميس 3- 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 3-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم للعزلة والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.
برج الثور
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك روح تفاؤل وإصرارا على مطاردة السعادة أينما كانت.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.
برج الجوزاء
مهنيا: رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك بالتزام الكتمان ولا تستسلم للعصبية والتوتر
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.
مهنيا وماليا: قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة، وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقاتك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا مع شركاء العمل وعليك أن تدرس جيدا قراراتك، وتنتبه لحقوقك ولا تغامر.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.
برج الميزان
مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.
عاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتجنب الجدال الذي يؤدي لصدام مع من تحب.
برج العقرب
مهنيا وماليا: حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية وتلمس المشاعر بلمسات حانية سيكون لها وقع رائع على من حولك.
برج القوس
مهنيا واجتماعيا: عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات، وعليك أن تتأنى في ردودك.
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك، وعليك أن تصبر للغد.
برج الجدي
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. تتمتع اليوم باليقظة الذهنية وتهتم بالجميع وتفتنهم.
مهنيا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبةً وفنًا، وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به.
برج الدلو
عاطفيا: الشمس في منزل الحب يدفعك لاتباع أسلوب ودّي وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يشوش تفكيرك.. ادرس جيدا خطواتك وحساباتك وابحث عن حلول واقعية.
برج الحوت
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة وتؤثر بشدة في الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: الوقت مناسب اليوم لتفرض إرادتك بذكاء وقد تنخرط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.