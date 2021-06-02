حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4/2 /2021 .. اكتشف لون ورقم حظك

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في علم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم وفقا لخبيرة علم الابرج عبير فؤاد

برج الحمل 21 مارس - 20 أبريل

علم الفلك موجود في فصلك اليوم ، لذلك تتلقى عروضًا رائعة في مجالك العملي أو الأكاديمي ، ولن تتكرر الفرصة ولا تدخل الشريك في حجج غير ضرورية ، ويمكن أن تكون نصائحهم مفيدة للغاية في التغلب على أي عقبة تقف في طريقك.



برج الثور 21 أبريل - 21 مايو

اليوم ليس جيداً من الناحية الفلكية ، لذلك عليك أن تكون حذراً في كل خطوة تخطوها ، ولا تكن عصبيًا ، وكن حذرًا عند التحدث مع شخص أعلى منك.

أما صحياً فلا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لرؤية الطبيب إذا كنت تعاني من آلام شديدة في المعدة

برج الجوزاء 22 مايو - 21 يونيو

اليوم ليس جيداً من الناحية الفلكية ، لذلك عليك أن تكون حذراً في كل خطوة تخطوها ، ولا تكن عصبيًا ،

برج السرطان 22 يونيو - 23 يوليو

اليوم مفترق طرق في حياتك ، خاصة بالنسبة للقرن العشرين من السرطان ، لكن مهما حاول الكثيرون تشويه صورتك ، فلن ينجحوا.

أما عاطفياً فيعد الاستقرار في العلاقة مع الشريك الجديد ، لكن الاستقرار النهائي بينكما يستغرق وقتاً أطول



برج الأسد 24 يوليو - 23 أغسطس

اليوم يدعوك علم الفلك إلى الإبطاء قليلاً وعدم توقع الأمور خاصة على المستوى المالي ، وينصحك بدراسة أي مشروع قبل الشروع فيه وعاطفي تتحسن العلاقة مع الشريك بعد سوء التفاهم الأخير بينكما ، وتختفي الغيوم الداكنة تدريجياً.



برج العذراء 24 أغسطس - 23 سبتمبر

لا تضحي بمركزك المهني من أجل أشياء تافهة ، أو ستدفع ثمن اندفاعك غير المبرر والمتهور.

كذلك يجب مساعدة الشريك في محنته النفسية أمر مهم للغاية ، وإيجاد عامل الراحة بينكما مفيد أيضًا ، وتأكد من أن هذا الأمر سيؤثر إيجابًا على علاقتك في المستقبل.



برج الميزان 24 سبتمبر - 23 أكتوبر

اليوم علم الفلك يجلب لك أشياء جديدة ، أحد المشاريع ناجح ، ونجاحك اللامع بارز مالياً أم صحياًالعصبية تهدد صحتك ، والهدوء هو ما يلزم لاستعادة راحتك والحفاظ على صحتك ،

برج العقرب 24 أكتوبر - 22 نوفمبر

اليوم علم الفلك يجلب لك أشياء جديدة ، أحد المشاريع ناجح ، ونجاحك اللامع بارز مالياً أم الوحدة غير مرغوب فيها ، اسرع في إرضاء الشريك قبل فوات الأوان وتخرج الأمور عن السيطرة





برج القوس 23 نوفمبر - 21 ديسمبر

يدور علم الفلك اليوم حول تغييرات جذرية في مهنتك تصب في مصلحتك ، لكن انتظر قليلاً قبل تنفيذ قرار وحاول دراسته جيدًا.



برج الجدي 22 ديسمبر - 20 يناير

اليوم علم الفلك يجلب لك أشياء جديدة ، أحد المشاريع ناجح ، ونجاحك اللامع بارز مالياً أما عاطفياً فتعد الوحدة غير مرغوب فيها ، اسرع في إرضاء الشريك قبل فوات الأوان وتخرج الأمور عن السيطرة

برج الدلو 21 يناير - 19 فبراير

علم الفلك يحذرك اليوم من بعض العقبات على المستوى المهني لكنه لا يمنعك من القيام بمشاريع استثنائية أما عاطفياً تحتاج لمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن نفسه ، إذا كنت تريد القضاء على أسباب الخلاف بينكما



برج الحوت 20 فبراير - 20 مارس

كن حذرًا عند التحدث مع شخص أعلى منك وأما عاطفياً الغيرة تترسخ وتفسد العلاقة بينك وبين الشريك ، يجب أن تسرع في توضيح النقاط حتى لا تقع في المحرمات.