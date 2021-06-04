توقعات الأبراج الجمعة 4 - 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 4-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ويجعلانك أكثر إصرارا ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يقلل طاقتك وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي للتواصل بذكاء مع من تحب ومع الأصدقاء.مهنيا وماليا: تستطيع أن تقوم بتنمية أعمال، بشرط أن تبتعد عن المغامرة

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: بلوتو يتراجع بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطور وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل المهنية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمدانك بطاقة إيجابية مما يجعلك مؤثرا بشدة في جميع من حولك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة وكن مرنا.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.

عاطفيا: فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.

مهنيا وعائليا: القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.

عاطفيا: رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب قد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.