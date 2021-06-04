توقعات الأبراج الجمعة 4 - 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 4-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ويجعلانك أكثر إصرارا ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يقلل طاقتك وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي للتواصل بذكاء مع من تحب ومع الأصدقاء.مهنيا وماليا: تستطيع أن تقوم بتنمية أعمال، بشرط أن تبتعد عن المغامرة
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: بلوتو يتراجع بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطور وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل المهنية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمدانك بطاقة إيجابية مما يجعلك مؤثرا بشدة في جميع من حولك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة وكن مرنا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.
عاطفيا: فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.
مهنيا وعائليا: القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.
عاطفيا: رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب قد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.