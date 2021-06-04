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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج الجمعة 4 - 6-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 4-6-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا: القمر اليوم في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك كل السحر والجاذبية.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ويجعلانك أكثر إصرارا ويدفعانك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.

 

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، فلا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يقلل طاقتك وعليك أن تعمل بهدوء لتستطيع مواصلة المسيرة.

 

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مثالي للتواصل بذكاء مع من تحب ومع الأصدقاء.مهنيا وماليا: تستطيع أن تقوم بتنمية أعمال، بشرط أن تبتعد عن المغامرة

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السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: بلوتو يتراجع بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك

 

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحظ مما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تطور وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

 

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل المهنية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والتجارة أو إتمام عملية بيع أو شراء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمدانك بطاقة إيجابية مما يجعلك مؤثرا بشدة في جميع من حولك.

 

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تقرّب وجهات النظر مع شركاء الحياة وكن مرنا.

 

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.
عاطفيا: فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.

 

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل

 

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتعتني بمن حولك.
مهنيا وعائليا: القمر يثير الخلافات وعليك أن تصبر ليومين حتى تتحسن الأمور.

 

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللدخول في مختلف النشاطات

 

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر اليوم بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم ألا تضن بالجهد اللازم بذله لتحافظ على مكانتك.
عاطفيا: رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب قد تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، فقط احرص على اللباقة.

الأبراج توقعات الأبراج المهني عاطفيا مهنيا ماليا القمر

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