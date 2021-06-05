ننشر تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظات

علي قدم وساق يواصل المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قري الريف المصري تنفيذ مشروعاته

داخل قری و مراكز محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبری تغير حياة حوالي 80 مليون مواطن مصري في 4084 قرية ضمن القرى المستهدفة في كافة محافظات الریف المصري، وذلك بميزانية إجمالية بلغت ۰ ۷۰ مليار جنية، حيث تشارك اکثر من ۳۰ وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و ۲۳ جمعية أهلية في تنفيذ هذا المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري.

وفي إطار المتابعة التنفيذية "ل لمشروع القومي حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في عد د 18 محافظة من اجمالي ۲۰ محافظة، وهم )الجيزة - القليوبية - الاسكندرية - الشرقية - الغربية - المنوفية - دمياط - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - المنيا - بني سويف - اسيوط - الوادي الجديد - الاقصر

- اسوان).

حيث تستمر عمليات تنفيذ أعمال المشروع القومي في عد د ۲۹ مركز من اجمالي ٥٢ مركز وهم

الصف - اطفيح - شبين القناطر - برج العرب - ابو المطامير - مطوبس - شربين - كفر سعد -

الشهداء - اشمون - القنطرة شرق - الحسينية - زفتي - ناصر - با - ابوقرقاص - دیرمواس -

مغاغة - ملوي - دیروط - منفلوط - ساحل سليم - جرجا - ارمنت - اسنا - الفرافرة - ادفو - کوم

امبو).

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات

الشريكة لاستعراض الموقف التنفيذي حيث يستمر العمل بمشروعات الصرف الصحي في عدد ۱۲

محافظة بإجمالي ۱۹ مركز وهم (زفتي - الحسينية - اسنا - ارمنت - اشمون - الشهداء - القنطرة

شرق - ناصر - با - كفر سعد - ادفو - الصف - اطفيح - شبين القناطر - مغاغة - ملوی -

دیرمواس - ابوقرقاص - جرجا).

إضافة إلى استمرار العمل بمشروعات الشرب في عد د 9 محافظات بإجمالي عدد ١١ مركز وهم (زفتي - الحسينية - اسنا - ارمنت - اشمون - ناصر - ب با - القنطرة شرق - كفر سعد - شبين القناطر - دیرمواس).

وعلي مستوي مشروعات الأبنية التعليمية يستمر العمل في عد د 13 محافظة بإجمالي ۱۷ مركز وهم

)زفتي - الحسينية - الشهداء - اشمون - ناصر - ببا - ادفو - کوم امبو - القنطرة شرق - شربين -

شبين القناطر - اسنا - الصف - اطفيح - دیرمواس - برج العرب - جرجا).

وعلي مستوي مشروعات تطوير الوحدات الخدمية يستمر التنفيذ في عد د ۱۲ محافظة بإجمالي ۱۸ مركزوهم (الحسينية - شبين القناطر - اسنا - ارمنت - اشمون - دیروط - منفلوط - الفرافرة - ساحل

سليم - الصف - اطفيح - کوم امبو - ادفو - كفر سعد - ناصر - ب با - دیرمواس - جرجا).



كما تم إطلاق القوافل الطبية في ثلاث محافظات بإجمالي 4 مراكز وهم (الشهداء - اشمون - شبين

القناطر - مطوبس).

عن حياة كريمة

مشروع القرن المصرى المشروع القومي »حياة كريمة« لتنمية قري الريف المصري، حيث قام السیدالرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين المبادرة الرئاسية »حياة كريمة« في مقتبل العام الميلادي ۲۰۱۹ و تحولت إلى مشروع قومي في مقتبل العام الميلادي ۳۰۲۱.

ويهدف المشروع إلى سد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة وعد دها 4o14 قرية ؛ وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ل لفئات الأكثر احتياجأ والأولى بالدعم في هذه المناطق. وجاء هذا المشروع ل لتخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط الذي كان هو البطل الحقيقي في معركة الإصلاح والبناء؛ ومن هناء كان لزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع - ولأول مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤس سات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية داخل مصر وخارجها.

تشمل محاور هذا المشروع كافة جوانب تنمية الإنسان المصرى والتصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة ت تناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأم م المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفیر سكن کريم وصحة وتعليم وبنية تحتيه وبيئة نظيفة وتمكین اقتصادي ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

وتستهدف تطوير وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر بنسبة حوالي 08% من إجمالي سكان الجمهورية.

أصبح المشروع القومي حياة كريمة مظلة كبرى لكافة المشروعات التنموية في مصر وأصبح بذلك ذراعا مجتمعيا تنمويا يحدث نقلة نوعية تعد الأضخم في المجال التنموي في مصر على الإطلاق من أجل بناء الإنسان المصري.