مصر تقف مع كندا .. الخارجية تدين حادث الدهس الإرهابي في اونتاريو

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو بـ كندا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة.

وأعربت الخارجية المصرية وفقا لبيان صدر عنها، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب.

وأكدت أن مصر تقف مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض

وشدد بيان الخارجية على الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا جميع جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية.