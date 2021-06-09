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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تقف مع كندا .. الخارجية تدين حادث الدهس الإرهابي في اونتاريو

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مقاطعة أونتاريو بـ كندا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد وإصابة طفل من عائلة مسلمة. 

وأعربت الخارجية المصرية وفقا لبيان صدر عنها، عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للطفل المُصاب. 

 

وأكدت أن مصر تقف مع كندا في مواجهة هذا الحادث الإرهابي البغيض

وشدد بيان الخارجية على الموقف المصري الرافض لكل أعمال الإرهاب والعنف والتطرف، وكذا جميع جرائم الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية.

مصر الخارجية وزارة الخارجية عائلة مسلمة الحادث الإرهابي جرائم الكراهية

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