نيويورك تايمز: البنتاجون يدرس تنفيذ ضربات لمنع سقوط كابول عقب الانسحاب

البنتاجون يدرس تنفيذ ضربات لمنع سقوط كابول عقب الانسحاب

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس شنّ غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية في حال تعرضت كابول أو مدينة رئيسية أخرى بأفغانستان لخطر السقوط في أيدي حركة طالبان.

ورفض المتحدث باسم "البنتاجون"، جون كيربي، الأربعاء، الكشف عن الاتصالات التي تجري مع دول جوار أفغانستان لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلا لمساندة حكومة كابول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه في مجال الأمن القومي قد اقترحوا في وقت سابق أنه بمجرد مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان، سينتهي الدعم الجوي أيضًا، باستثناء الضربات التي تستهدف الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تضر بالمصالح الأمريكية.

وقال مسؤولون حكوميون كبار في واشنطن إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، لكنهم أضافوا أن أحد الخيارات سيكون التوصية بأن تتدخل الطائرات الحربية الأمريكية أو الطائرات المسلحة بدون طيار للتعامل مع أزمات غير عادية.