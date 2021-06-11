أسرع 5 سيارات في الإمارات لـ موديلات 2021|صور

يشكل عالم السرعة و الانطلاق أهمية كبيرة لدى البعض من محبي السيارات الخارقة، نظرًا للانفراد بالعديد من المهام، سواء كانت من هذه الناحية، أو بشأن امتلاك نسخة فريدة تعتمد على تصميم هيكليي انسيابي، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات عالية الأداء.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأسرع 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق الإماراتي.

1 - استون مارتن فانتاج رودستر موديل 2021

تحتوي السيارة استون مارتن فانتاج رودستر موديل 2021 على محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 510 حصان، مع سرعة قصوى تصل لـ 306 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 خلال فترة زمنية مدتها 3.7 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة استون مارتن فانتاج رودستر موديل 2021 بقيمة قدرها 741.730 درهم إماراتي.

2 – فيراري روما موديل 2021

زودت فيراري روما موديل 2021 بمحرك V8، سعة 3900 سي سي، ينتج قوة قدرها 612 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 760 نيوتن/متر، و سرعة قصوى تصل لـ 320 كيلومتر في الساعة، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال 3.4 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة فيراري روما موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 871.500 درهم.

3 – فيراري جي تي اس موديل 2021

حصلت السيارة على محرك قوي من طراز V12، يولد قوة تبلغ 789 حصان، و 718 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة نحو 340 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 2.9 ثانية فقط.

و تقدم السيارة فيراري جي تي اس موديل 2021 داخل الامارات بقيمة قدرها 1.383.900 درهم.

4 – لامبورجيني اوروس موديل 2021

تتمتع لامبورجيني اوروس موديل 2021 بمحرك من 8 اسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 650 حصان، و 850 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 305 كيلومتر في الساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، و تنطلق السيارة من وضع السكون إلى سرعة 100 كم، خلال 3.6 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 997.500 درهم.

5 – بنتلي فلاينج سبير 2021

زودت السيارة بمحرك V12 بسعة 6000 سي سي، يولد قوة قدرها 626 حصان، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل إلى 333 كم في الساعة، مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 نقلات، أما عن قدرات التسارع تستطيع السيارة أن تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 3.8 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة بنتلي فلاينج سبير 2021 داخل الامارات بقيمة قدرها 1.300.000 درهم.