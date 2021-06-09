باقة الـ500 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سيدان فى السوق المصري | صور

لطالما سيطرت فئة السيدان على كبرى أسواق السيارات العالمية و المحلية، وعلى رأسها السوق المصرى الذى يقدم عدة إصدارات متنوعة من فئة السيارات الأكثر انتشاراً فى العالم، حيث تتباري كبري الشركات للفوز بأكبر حصة سوقية ممكنة.

فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى، مواصفات و أسعار أشهر 5 سيارات سيدان فى السوق المصري ، فئة 500 ألف جنيه.

1 ـ فورد فيوجن

حملت محركاً رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 240 حصان، وعزم أقصى للدوران 340 نيوتن. متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.1 ثانية.

مع العديد من المواصفات و وسائل الأمن والسلامة، أبرزها عدد 7 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HLA، وفرامل يد كهربائية.

سعر سيارة فورد فيوجن موديل 2021:

الفئة الأولى TREND بسعر 575 ألف جنيه.

الفئة الثانية SPORT بسعر 625 ألف جنيه.

الفئة الثالثة TITANIUM بسعر 675 ألف جنيه.

2 ـ سكودا سوبيرب

جاءت السيارة بخيارين من المحركات، الأولى رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، و ناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي.

والفئة الثانية بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 220 حصان، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

مع حزمة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

سعر سيارة سكودا سوبيرب موديل 2021:

الفئة الأولى DYNAMIC بسعر 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 505 ألف جنيه.

الفئة الثالثة AMBITION بسعر 555 ألف جنيه.

الفئة الرابعة AMBITION بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الخامسة SPORT LINE بسعر 630 ألف جنيه.

الفئة السادسة AMBITION 2000 CC تربو 699 ألف جنيه.

الفئة السابعة SPORTLINE PERFORMANE بسعر 830 ألف جنيه

3 ـ فولكس فاجن باسات

تحتوى على محرك رباعى الأسطوانات بسعة 1.4 لتر ومزودة بشاحن توربيني، بقوة 150 حصان مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن.متر، و تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم في حوالي 8.9 ثانية، مع مساحة تخزين خلفية حوالي 586 لتر.

كما زودت باسات بعدة تجهيزات و وسائل الأمن والسلامة، كالوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EDD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

سعر باسات موديل 2021 :

الفئة الأولى TRENDLINE PLUS بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 585 ألف جنيه.

الفئة الثالثة COMFORTLINE بسعر 600 ألف جنيه.





4 ـ هوندا اكورد

تمتلك محركاً رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن.متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 7.5 ثانية.

مع مجموعة المواصفات من أبرزها انظمة التوازن الإلكتروني ESP، ومساعدة الفرامل عند الطوراي EBA، ونظام مساعدة عن المنحدرات HSA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

يبلغ سعر سيارة هوندا اكورد موديل 2021 مع فئة واحدة EXL بسعر 669 ألف جنيه.

5 ـ بيجو 508

تعتمد بيجو 508 موديل 2021 على محرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي متصل بشاحن توربيني، بقوة 167 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تتسارع سيارة بيجو 508 من نقطة السكون لسرعة 100 كم/ساعة فى 8.7 ثانية، و حصلت على عجلة قيادة ذات تحكم ، و فتحة سقف كهربائية، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و حزمة من وسائل الرفاهية و كاميرا خلفية.

سعر سيارة بيجو 508 موديل 2021:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 479 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 519 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بسعر 598 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بسعر 604 ألف جنيه.