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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات صينية 2021 في مصر.. صور

السيارات الصينية
السيارات الصينية

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) منذ فترة عن قائمة أكثر السيارات الصينية خلال الربع الأول من عام 2021 مبيعا في مصر، والتى استحوذت على النسبة الأكبر منه علامة تجارية واحدة ، وهى شركة إم جي MG.

 

ولذلك خلال السطور التالية سنتعرف سويا على أشهر 5 سيارات صينية، بناءً على ثقة المستهلك المصري.

 

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1- إم جي  MG 5

حافظت السيارة السيدان إم جي MG 5  موديل 2021، على صدارتها لقائمة المركبات الصينية الأكثر مبيعا في مصر، بعد تحقيقها نسب بيع 2517 مركبة.

 

وتستمد هذه السيارة الصينية الأكثر مبيعا في مصر قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

 

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة إم جي  MG 5 من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويصل طول السيارة إم جي  MG 5 بـ 4601 مم، والعرض 1818 مم، والارتفاع 1489 مم.

 

وتأتى السيارة إم جي  MG 5، بعدد من وسائل الأمان أهمها الوسائد الهوائية الأمامية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

 

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق المصري حاليا ، كالتالي:

- أوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 222,990 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 242,990 جنيه.

- أوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعر 262,900 جنيه.

 

 

2- إم جي ZS MG

حققت السيارة إم جي ZS MG موديل 2021، التى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، نسب مبيعات تصاعدية لتحصل على المركز الثاني في تلك القائمة، بعد مبيعات تقدر بـ 1608 مركبة.

 

وتأتى السيارة إم جي ZS MG بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي.

 

وتتسارع السيارة إم جي ZS MG من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق المصرية حاليا ، كالتالي:

- أوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 259,990 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 274,990 جنيه.

- أوتوماتيك / فارهة 2021 بسعر 292,990 جنيه.

 

3- بي واي دي F3

وتأتى السيارة بي واي دي F3  موديل 2021 التى تنتمى إلى فئة السيدان، الأكثر شهرة بين المركبات الصينية في مصر بسبب دخولها مبادرة الإحلال والتجديد، في المركز الثالث بقائمة أكثر السيارات مبيعا في مصر بعد أن حققت نسب مبيعات تصل إلى 1545 سيارة.

 

وتحصل السيارة بي واي دي F3 ، على محرك بقوة 108 حصان، مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال ، و تعتمد على منظومة الجر الأمامي.

 

وتتسارع بي واي دي F3 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق المصرية حاليا، بقيمة تبلغ 174 ألف جنيه مصري.

 

4- شيري تيجو 7

أما المركز الرابع فقد حصلت عليه السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021، التى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، بقائمة مبيعات السيارات الصينية بإجمالي مبيعات تقدر بـ 1058 سيارة.

 

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصانات، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

 

ويبلغ متوسط استهلاك شيري تيجو 7 من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

 

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق المصرية حاليا:

- أوتوماتيك / BASELINE 2021 بسعر 282,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 306,000 جنيه.

 

5- إم جي HS

وتأتى في مؤخرة قائمة أفضل 5 سيارات شهرة في مصر وفقا لنسب مبيعاتهم بالسوق المحلية السيارة إم جي HS موديل 2021، التى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي حصلت على المركز الخامس بنحو 926 مركبة.

 

وتعتمد السيارة إم جي HS على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصانا، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

 

وتضم السيارة إم جي HS عددا من وسائل الأمان، أهمها 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب في حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية.

 

ويبلغ سعر السيارة داخل السوق المصري حاليا، كالتالي:

- أوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعر 405,000 جنيه.

- أوتوماتيك / LFC EDITION 2021 بسعر 410,000 جنيه.

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