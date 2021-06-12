مجلس التعاون الخليجي يعرب عن أسفه من قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، الجمعة، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي.

وقال الحجرف إن القرار تضمن ملاحظات وانتقادات "لا أساس لها من الصحة" تجاه سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة.

وكان البرلمان الأوروبي صادق، الخميس، على مشروع قرار يدين المغرب بسبب سماح الرباط بوصول آلاف المهاجرين، إلى مدينة سبتة قبل أسابيع، لـ"ممارسة ضغوط سياسية" على إسبانيا، بحسب تعابير البرلمان الأوروبي.

وحظي القرار الذي من المرتقب أن يفجر أزمة جديدة بين المغرب والبرلمان الأوروبي بشبه الإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبا، بينما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 عن التصويت.