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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في المرحلة الأولى

السعودية.. إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج

إطلاق البوابة الإلكترونية
إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للتسجيل في الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداء من الساعة 1 من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13 ذي القعدة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، معلنة بدء الحجز وشراء الباقات الساعة ١ ظهراً من يوم الجمعة المقبل.

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وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وقالت في بيان إن "حكومة المملكة العربية السعودية تولي دوماً سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعناية تامة.. وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة".

وأشارت إلى أن القرار يأتي نظرا لطبيعة الحشود في فريضة الحج، التي تقضي أوقاتا ممتدة في بقاع متعددة ومحددة اتباعاً لترتيب أداء المناسك، ما يجعل تطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية أمرا حيويا في غاية الأهمية، لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم.

وثمنت دول عربية بينها الإمارات والبحريو والكويت القرار لذي اتخذته السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني المملكة والمقيمين فيها؛ في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وظهور تحورات جديدة له.

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