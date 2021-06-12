شاهد .. نجوم الفن في حفل توزيع جوائز رواد مصر للأعمال في سفح الأهرامات

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر الذي أقيم في سفح الأهرامات خلال الساعات القليلة الماضية.

حضر كل من الفنانة نيللي كريم، وخالد الصاوي، ومها الصغير، وابن أحمد السقا، وأحمد داوود، وزوجنه علا ررشدي، وهنا شيحة وعدد آخر من النجوم وسط أجواء إحتفالية مميزة.

تضم لجنة المسابقة كل من دينا المفتي، من مؤسسة إنجاز مصر، ونيفين الطاهري، رئيسة مجلس إدارة دلتا شيلد للاستثمار، وأنسي ساويرس،، وثريا إسماعيل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مينتور العربية، ووائل الفخراني، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيكس الدولية.

كما تضم المسابقة أكثر من 15 تصنيفا، منها: الهندسة المعمارية والتصميم، الأزياء والمجوهرات، التجارة الإلكترونية، التعليم، الصحة البدنية ونمط الحياة الصحية، الأغذية والمشروبات، الخدمات الإعلامية والإعلانية، ريادة الأعمال الاجتماعية، والسياحة، والجيل الثاني من عائلات رواد الأعمال، بالإضافة إلى المزيد من المجالات.



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